در پی تشدید درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان،مقامات دیپلماتیک ایران با تأکید بر لزوم کاهش تنش و تقویت گفت‌وگوهای دیپلماتیک، آمادگی تهران را برای ایفای نقش سازنده در حل بحران اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی تشدید تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، مقامات دیپلماتیک ایران با همتایان پاکستانی خود گفت‌وگو کرده و آمادگی تهران برای میانجی‌گری و کمک به کاهش تنش بین دو کشور همسایه را اعلام کردند.

محمدرضا بهرامی، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلفنی با محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، بر ضرورت کاهش تنش‌ها، تقویت همگرایی منطقه‌ای و استقرار ثبات تأکید کرد.

پیش از این، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با اشاره به روابط دیرینه ایران با هر دو کشور، اعلام کرده بود که تهران از دو طرف می‌خواهد خویشتنداری نشان دهند و برای حل بحران از مسیر گفت‌وگو اقدام کنند. وی افزود که مقرر شده وزیران خارجه ایران و پاکستان به‌عنوان نمایندگان ویژه در امور افغانستان تبادل نظر کنند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با ابراز نگرانی از تشدید تنش‌ها، بر لزوم احترام متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دو کشور تأکید و خواستار آغاز فوری گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان اسلام‌آباد و کابل شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که وزارت دفاع طالبان از انجام یک عملیات «موفق و انتقام‌جویانه» علیه نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد خط دیورند خبر داده و آن را پاسخ به تجاوزات مکرر و حملات هوایی ارتش پاکستان اعلام کرده است. درگیری‌های اخیر پس از آن شدت گرفت که جنگنده‌های پاکستانی، مناطقی در کابل و پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار دادند.

در واکنش به این تحولات، کشورهای ایران، قطر و عربستان با ابراز نگرانی، طرفین درگیری را به خویشتنداری و گفت‌وگو دعوت کرده‌اند.

