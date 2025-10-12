معاون بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی استان فارس، این منطقه را یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی در جنوب کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی نجفی خوشرودی در مراسم افتتاح نمایشگاه اکسپو شیراز اظهار داشت: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، تاریخی و اقتصادی، نمادی از شکوه تمدن ایرانی به‌شمار می‌رود. این پیشینه غنی، امتیازی مهم برای توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین‌المللی استان محسوب می‌شود.

او با اشاره به جایگاه بین‌المللی فارس، افزود: سیاست دولت بر تقویت مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه متمرکز است و استان فارس با توجه به توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی خود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تجارت در جنوب کشور را دارد.

نجفی همچنین به توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، حدود ۹۰ درصد مبادلات ایران با کشور‌های عضو اتحادیه در قالب روابط رسمی اقتصادی انجام می‌شود که زمینه‌ساز اشتغال پایدار و اتصال تجاری با همسایگان خواهد بود.

معاون بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر موقعیت راهبردی فارس در حوزه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت با کشور‌های منطقه دارد و در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های مؤثری با کشور‌های شمالی و جنوبی دنبال می‌شود.

او افزود: موضوع ترانزیت کالا به‌تازگی در دستور کار قرار گرفته و دولت در حال پیگیری راهکار‌هایی نظیر قرارداد‌های تجارت آزاد و ایجاد مراکز لجستیکی در بنادر شمالی و جنوبی کشور برای تقویت روابط اقتصادی با همسایگان است.

نجفی در پایان از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا با مشارکت در این طرح‌ها، به توسعه بازار‌های خود بپردازند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای ارتقای حمل‌ونقل دریایی و افزایش مبادلات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.

برچسب ها: فارس ، دروازه تجارت ، جنوب ایران ، میراث فرهنگی ، معاون بین الملل ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد؛
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
برگزار نمایشگاه بین‌المللی نفت،گاز و پتروشیمی در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
آتش‌سوزی در باب شهید دستغیب در حرم شاه‌چراغ؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز
ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
آخرین اخبار
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
آتش‌سوزی در باب شهید دستغیب در حرم شاه‌چراغ؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
حافظ؛ شاعر زمانه‌ها و مرزهای گشوده
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است
اجرای طرح ملی هوشمندسازی انرژی با هدف کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف آغاز شد