باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی نجفی خوشرودی در مراسم افتتاح نمایشگاه اکسپو شیراز اظهار داشت: استان فارس با برخورداری از ظرفیت‌های بی‌نظیر فرهنگی، تاریخی و اقتصادی، نمادی از شکوه تمدن ایرانی به‌شمار می‌رود. این پیشینه غنی، امتیازی مهم برای توسعه اقتصادی و گسترش روابط بین‌المللی استان محسوب می‌شود.

او با اشاره به جایگاه بین‌المللی فارس، افزود: سیاست دولت بر تقویت مناسبات اقتصادی با کشور‌های همسایه متمرکز است و استان فارس با توجه به توانمندی‌های فرهنگی و اقتصادی خود، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی تجارت در جنوب کشور را دارد.

نجفی همچنین به توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا اشاره کرد و گفت: بر اساس این توافق، حدود ۹۰ درصد مبادلات ایران با کشور‌های عضو اتحادیه در قالب روابط رسمی اقتصادی انجام می‌شود که زمینه‌ساز اشتغال پایدار و اتصال تجاری با همسایگان خواهد بود.

معاون بین‌الملل معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر موقعیت راهبردی فارس در حوزه خلیج فارس، خاطرنشان کرد: این استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت با کشور‌های منطقه دارد و در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز همکاری‌های مؤثری با کشور‌های شمالی و جنوبی دنبال می‌شود.

او افزود: موضوع ترانزیت کالا به‌تازگی در دستور کار قرار گرفته و دولت در حال پیگیری راهکار‌هایی نظیر قرارداد‌های تجارت آزاد و ایجاد مراکز لجستیکی در بنادر شمالی و جنوبی کشور برای تقویت روابط اقتصادی با همسایگان است.

نجفی در پایان از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا با مشارکت در این طرح‌ها، به توسعه بازار‌های خود بپردازند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای ارتقای حمل‌ونقل دریایی و افزایش مبادلات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.