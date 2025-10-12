کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

امیرعباس باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: شرایط بازار به‌ویژه بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه غیرقابل انتظار بود اگرچه بخشی از ریزش‌های اخیر ناشی از انتظار فعال‌سازی این مکانیزم بود، اما اینکه بازار بلافاصله بعد از فعال شدن آن، روی خوشی به ما نشان دهد، واقعاً دور از انتظار بود. 

او ادامه داد: هر روز این احساس به وجود می‌آمد که احتمالاً بازار دوباره به سمت روند نزولی بازخواهد گشت، اما در عوض شاهد ورود پول‌های سنگین به سهام بنیادی بازار بودیم. این امر باعث شده که شاخص کل به راحتی از مرز سه میلیون واحد عبور کند. با این حال، باقی‌ماندن بالای این سطح به شرایط سیاسی و ژئوپولتیکی آینده بستگی دارد. 

باقری اظهار کرد: برای سهامداران تازه‌وارد، بهتر است روی صندوق‌ها تمرکز کنند، زیرا صندوق‌های سهامی ریسک کمتری نسبت به خرید مستقیم سهام دارند. همچنین، با وجود افزایش قیمت دلار به بالای ۱۱۰ هزار تومان، صندوق‌های طلا نیز از جذابیت سابق خود افتاده‌اند. به همین دلیل، صندوق‌های سهامی گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران جدید به شمار می‌آیند. 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: برای سهامداران قدیمی که ممکن است در صندوق‌های اهرمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ریسک بیشتری وجود دارد، اما در عوض بازده بالاتری نیز دارند. امیدوارم بازار به رشد خود ادامه دهد، اما نه به شکل سال ۹۹ که یک‌باره بالا برود، بلکه با شیب مثبت و ملایم. 

او در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی امسال منفی خواهد بود که خبر خوبی برای بازار سرمایه نیست. امیدواریم شرایط مطلوب برای بازار فراهم باشد‌.

برچسب ها: بورس ایران ، شاخص کل بورس
خبرهای مرتبط
در این دقایق؛
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
بانک مرکزی به وعده‌های خود درباره سکه عمل نکرد/ کاهش ۱.۵ میلیون تومانی حباب سکه
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
شاخص کل بورس به آسانی از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟+ عکس
آخرین اخبار
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۴ درصد+ جدول
الزامات قانونی بانک مرکزی برای فعالیت پلتفرم‌های فروش برخط طلا
نشست و برخاست ۱۳۴ هزار و ۱۷۵ فروند هواپیما در نیمه نخست سال
بانک مرکزی به وعده‌های خود درباره سکه عمل نکرد/ کاهش ۱.۵ میلیون تومانی حباب سکه
بازار برنج کی به آرامش می‌رسد؟
شاخص کل بورس به آسانی از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟+ عکس