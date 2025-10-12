کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

امیرعباس باقری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و گفت: شرایط بازار به‌ویژه بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه غیرقابل انتظار بود اگرچه بخشی از ریزش‌های اخیر ناشی از انتظار فعال‌سازی این مکانیزم بود، اما اینکه بازار بلافاصله بعد از فعال شدن آن، روی خوشی به ما نشان دهد، واقعاً دور از انتظار بود.

او ادامه داد: هر روز این احساس به وجود می‌آمد که احتمالاً بازار دوباره به سمت روند نزولی بازخواهد گشت، اما در عوض شاهد ورود پول‌های سنگین به سهام بنیادی بازار بودیم. این امر باعث شده که شاخص کل به راحتی از مرز سه میلیون واحد عبور کند. با این حال، باقی‌ماندن بالای این سطح به شرایط سیاسی و ژئوپولتیکی آینده بستگی دارد.

باقری اظهار کرد: برای سهامداران تازه‌وارد، بهتر است روی صندوق‌ها تمرکز کنند، زیرا صندوق‌های سهامی ریسک کمتری نسبت به خرید مستقیم سهام دارند. همچنین، با وجود افزایش قیمت دلار به بالای ۱۱۰ هزار تومان، صندوق‌های طلا نیز از جذابیت سابق خود افتاده‌اند. به همین دلیل، صندوق‌های سهامی گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاران جدید به شمار می‌آیند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: برای سهامداران قدیمی که ممکن است در صندوق‌های اهرمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ریسک بیشتری وجود دارد، اما در عوض بازده بالاتری نیز دارند. امیدوارم بازار به رشد خود ادامه دهد، اما نه به شکل سال ۹۹ که یک‌باره بالا برود، بلکه با شیب مثبت و ملایم.

او در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی امسال منفی خواهد بود که خبر خوبی برای بازار سرمایه نیست. امیدواریم شرایط مطلوب برای بازار فراهم باشد‌.