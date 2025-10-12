باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسنعلی محمدی در مراسم افتتاح نمایشگاه شیراز اکسپو با اشاره به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان فارس، اظهار کرد: این استان با برخورداری از آب‌وهوای متنوع و موقعیت جغرافیایی ممتاز، شرایط چهارفصلی را فراهم کرده که آن را به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

او افزود: هم‌افزایی میان مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در دستور کار قرار دارد. اکنون در دوره‌ای قرار داریم که کشور به خودکفایی در حوزه انرژی رسیده و حتی مازاد تولید انرژی به سایر مناطق کشور منتقل می‌شود؛ این موضوع، ظرفیت مهمی برای توسعه محسوب می‌شود.

محمدی با تأکید بر سهولت دسترسی به منابع انرژی در فارس، تصریح کرد: فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌راحتی نیاز‌های اولیه خود در حوزه انرژی را در این استان تأمین کنند. با توجه به نبود ناترازی انرژی در فارس و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این توانمندی در آینده‌ای نزدیک تقویت خواهد شد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نقش وحدت‌آفرین نماینده ولی‌فقیه در استان و همراهی استاندار فارس را در ایجاد همدلی و انسجام مدیریتی مؤثر دانست و گفت: این هم‌افزایی در استان فارس به‌خوبی به ثمر نشسته است.

او همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حمایت کامل خود را از دولت و رئیس‌جمهور اعلام کرد و افزود: ما پشتیبان تلاش‌های دولت در مسیر توسعه هستیم.

محمدی در ادامه از برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن خبر داد و گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه معدن پیش‌بینی شده و مطالعات تخصصی با محوریت ایمیدرو در حال انجام است که می‌تواند رشد ۱۳ درصدی این بخش را رقم بزند.

او نمایشگاه شیراز اکسپو را فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها، فناوری‌ها و دستاورد‌های استان دانست و آن را زمینه‌ساز تبادلات فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: فارس در مسیر توسعه‌ای سریع و پرشتاب قرار گرفته است.

محمدی از تصمیمی برای رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده است که مدیرانی از این وزارتخانه دو روز در هفته در استان فارس مستقر شوند تا به مسائل و چالش‌های تولیدکنندگان رسیدگی کنند؛ چرا که ۷۵ درصد صنعت کشور تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد.