باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر خارجه پاکستان در اقدامی تازه، طالبان را به انجام حملات «بیدلیل» و «تحریکآمیز» در مناطق مرزی متهم کرد و هشدار داد اسلامآباد برای دفاع از حاکمیت خود «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
اسحاق دار در پیامی در شبکه اکس (توییتر) با اشاره به تیراندازیها و یورشهای مرزی طالبان، این اقدامات را دلیل حملات متقابل پاکستان عنوان کرد و آنها را «شایسته و متناسب» خواند.
وی با تأکید بر هدفگیری زیرساختهای طالبان برای خنثیسازی آنچه «فتنه خوارج و فتنه هند» نامید، ادعا کرد که واکنش دفاعی پاکستان متوجه غیرنظامیان افغان نیست و برخلاف طالبان، نیروهای پاکستانی با احتیاط عمل میکنند تا از تلفات غیرنظامی جلوگیری شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنش مرزی میان دو کشور به دنبال درگیریهای اخیر شدت گرفته است. مقامات طالبان مدعی کشته شدن ۵۸ نظامی پاکستانی در حملات تلافیجویانه خود شدهاند؛ ادعایی که پاکستان تاکنون آن را تأیید نکرده است.
اسحاق دار در ادامه از طالبان خواست تا «اقدامات عملی» علیه گروههایی که از خاک افغانستان علیه پاکستان عمل میکنند، انجام دهد و تصریح کرد: «انتظار داریم طالبان علیه عناصر تروریستی و حامیان آنها که به دنبال تضعیف روابط دو کشور هستند، اقدام کند.»
پاکستان که تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، همچنان بر حفظ کانالهای دیپلماتیک با کابل تأکید دارد و پیشتر نیز بارها از طالبان خواسته بود تا مانع حملات فرامرزی گروههای مسلح شود.