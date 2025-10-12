تیم پرسپولیس با یک روز استراحت، از پس فردا تمرینات خود را از سر خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان سرخپوشان پایتخت با نظر وحید هاشمیان فردا استراحت می‌کنند و از روز سه‌شنبه دور جدید تمرینات خود را برای دیدار با خیبر خرم آباد آغاز خواهند کرد. 

همچنین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از یک بازی پربرخورد مقابل تیم جوان و دونده عقاب، طبق برنامه کادر فنی امروز ریکاوری را در برنامه داشت.

در برنامه تمرینی امروز که در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد، مصدومان تیم، کماکان زیر نظر کادر پزشکی، برنامه‌های اختصاصی خود را دنبال کردند و بقیه بازیکنان نیز ابتدا در سالن وزنه تمرین و در ادامه، ریکاوری کردند.

هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد
پشت قهرمانی وزنه برداری در جهان؛ سرمایه هایی که هدر رفت
عراقچی: اگر تیم استقلال هم مراسم داشته باشد، در آن شرکت می‌کنم + فیلم
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
