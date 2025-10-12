تیم پرسپولیس با یک روز استراحت، از پس فردا تمرینات خود را از سر خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرخپوشان پایتخت با نظر وحید هاشمیان فردا استراحت می‌کنند و از روز سه‌شنبه دور جدید تمرینات خود را برای دیدار با خیبر خرم آباد آغاز خواهند کرد.

همچنین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از یک بازی پربرخورد مقابل تیم جوان و دونده عقاب، طبق برنامه کادر فنی امروز ریکاوری را در برنامه داشت.

در برنامه تمرینی امروز که در ورزشگاه شهید کاظمی و زیر نظر کادر فنی برگزار شد، مصدومان تیم، کماکان زیر نظر کادر پزشکی، برنامه‌های اختصاصی خود را دنبال کردند و بقیه بازیکنان نیز ابتدا در سالن وزنه تمرین و در ادامه، ریکاوری کردند.