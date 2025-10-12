باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت، در مراسم افتتاح نمایشگاه شیراز اکسپو با اشاره به نقش کلیدی پتروشیمی شیراز در توسعه صنعت پتروشیمی کشور، اظهار کرد: این مجموعه از نخستین واحدهایی بوده که در مسیر رشد این صنعت نقشآفرینی کرده و امروز نیز با تولید محصولات متنوع، جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده است.
او با تأکید بر ظرفیتهای بالای این مجموعه برای توسعه، افزود: تا پایان برنامه هفتم توسعه، شاهد تأیید ظرفیتهای جدید و اجرای طرحهایی در زنجیره ارزش پتروشیمی شیراز خواهیم بود. یکی از این پروژهها مجوز اجرا دریافت کرده و هدف آن، تقویت صنایع پاییندستی و پوششی کشور است.
عباسزاده با اشاره به توانمندیهای فنی و تولیدی پتروشیمی شیراز، خاطرنشان کرد: این مجموعه علاوه بر تولید محصولات باکیفیت، برخی کالاهای خاص و کمیاب مورد نیاز صنایع کشور را نیز تأمین میکند. بسیاری از متخصصان برجسته صنعت پتروشیمی کشور از دانشگاه شیراز برخاستهاند و در پیشرفت علمی و فنی این حوزه نقش مؤثری داشتهاند.
او ادامه داد: ظرفیتهای انسانی، علمی و فنی استان فارس از مهمترین پشتوانههای توسعه صنعت پتروشیمی در کشور بهشمار میرود. همچنین توان داخلی در تأمین تجهیزات و قطعات صنعتی وجود دارد و شرکتهای دانشبنیان میتوانند بخش قابلتوجهی از نیازهای این صنعت را در داخل کشور پاسخ دهند، هرچند هنوز بخشی از این ظرفیتها بهطور کامل بهکار گرفته نشدهاند.
معاون وزیر نفت با اشاره به موقعیت جغرافیایی فارس، گفت: دانشگاهها و صنایع فعال این استان، بهویژه در منطقه پارس جنوبی و نواحی جنوبی، ارتباط مؤثری با بخش صنعت دارند و این همافزایی میتواند روند توسعه صنعت پتروشیمی را تسریع کند.
او در پایان تصریح کرد: هماکنون چندین شرکت گازی و صنعتی در جنوب استان فارس در حال بررسی و سرمایهگذاری هستند و وزارت نفت با حمایت از این پروژهها، بهدنبال گسترش زنجیره ارزش و ارتقای بهرهوری در سطح ملی است.