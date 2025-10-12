معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: محیط زیست تنها یک مبحث علمی نیست بلکه یک میراث‌طبیعی و اخلاقی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی کیادلیری امروز -یکشنبه ۲۰ مهرماه- در نشست گفتمان پردیسان که با موضوع جشن مهرگان در سالن شهدای محیط زیست سازمان برگزار شد، بیان کرد: آیین و رسم و رسومات ما متاثر از شرایط طبیعی و جغرافیایی بوده است. گذشتگان بی احترامی به طبیعت را دلیل ناباروری طبیعت می‌دانستند برای همین احترام ویژه‌ای برای طبیعت قائل بودند و ما اکنون نیز این باور‌ها را در بلین مردم داریم.

او با اشاره به اینکه بسیاری از آیین‌ها و جشن‌ها در جغرافیای فرهنگی ایران برای پاسداشت طبیعت بود، افزود: محیط زیست تنها یک بحث علمی نیست بلکه یک میراث طبیعی و اخلاقی است.

وی با اشاره به اینکه جشن مهرگان که جشنی برای برداشت محصولات کشاورزی در ایران کهن بوده، ادامه داد: حتی مهرگان نیز نشانه‌ای از احترام به طبیعت به ویژه آب و خاک و خورشید است که به ما آب و نان می‌دهد.

همچنین عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در این نشست بیان کرد: در هر ابعادی به محیط زیست بی‌توجهی کنیم در حقیقت به بودن خودمان بی توجهی کردیم و در حقیقت معنای اینکه محیط زیست میراث مشترک بشر است این است که ما وارثی نیستیم که اجازه دخل و تصرف داشته باشیم بلکه این یک امانت است.

او افزود: محیط زیست از ضرورت‌های عدالت بین نسلی است و دولت‌ها مسیولیت‌های ویژه دارند. چون محیط زیست همیشه مورد ظلم قرار گرفته است آن را قربانی خاموش می‌دانند.

وی با تاکید بر اینکه در همه جا اصلی‌ترین ناقضان حقوق محیط زیست دولت‌ها هستند، ادامه داد: هر سند بین المللی که ما به آن ملحق می‌شویم حکم قوانین داخلی را دارد و از آنجایی که ما عضو تقریبا تمامی معاهدات بین المللی محیط زیست هستیم باید توجه داشته باشیم که حتما باید به این قوانین عمل کنیم.

او گفت: تمام ظرفیت وزارت دادگستری در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است تا بتوانیم در کنار این مجموعه باشیم.

همچنین در این جلسه مریم جلالی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گفت: ما ملتی بودیم که به احترام درخت، دریا، جنگل و طبیعت قصه داشتیم و به همدیگر احترام میگذاشتیم به همین دلیل باید از توصیفات رها شویم و به باور‌ها برسیم.

او گفت: مهرگان یکی از عناصری است که ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد و ریشه‌های اصلی آن در طبیعت است.

آتوسا مومنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی یونسکو نیز در این برنامه گفت: جشن‌هایی مانند مهرگان که منشا آن از طبیعت است و معرف خرد و دانایی انسان در طول تاریخ بشریت است منبع قدرت نرمی است که می‌تواند محیط‌زیست را غنا ببخشد، صلح را تقویت کند و پیشران توسعه پایدارگردد.

وی افزود: جهان امروز که با تنش‌های ژئوپلیتیکی، بحران‌های مهاجرت و چالش‌های اقتصادی و محیط زیستی روبروست، نمی‌تواند ارزش میراث فرهنگی را نادیده بگیرد.

