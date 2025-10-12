تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان- فلیپو گراندی، کمیسیر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با هشدار درباره تشدید درگیریهای مرزی میان طالبان و پاکستان تأکید کرد که این تنشها هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
گراندی روز یکشنبه در پیامی در شبکه ایکس (توییتر) اعلام کرد: «مرز افغانستان و پاکستان برای دههها شاهد درگیری، آوارگی اجباری و بحرانهای انسانی بوده است.» وی با ابراز نگرانی از تأثیر این تنشها بر غیرنظامیان افزود: «به خاطر مردمی که تحت تأثیر قرار گرفتهاند و برای ثبات منطقه، امیدواریم تنشها هرچه زودتر پایان یابد.»
این اظهارات در پی تشدید تنشهای مرزی میان دو طرف مطرح شده است. طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در ولایتهای کابل و پکتیکا متهم کرده، در حالی که مقامات پاکستانی ادعا میکنند عملیات آنها تنها علیه گروههای تروریستی بوده و متوجه افغانستان نبوده است.
در واکنش به این حملات، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده که نیروهای این گروه در حملات تلافیجویانه ۲۵ پاسگاه امنیتی پاکستان را تصرف و ۵۸ سرباز پاکستانی را کشتهاند.