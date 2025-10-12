مراکز «بنیاد بشردوستانه غزه» که در ماه‌های گذشته فلسطینیان زیادی در نزدیکی آن‌ها به شهادت رسیده بودند، فعالیت خود را به طور کامل متوقف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری تأیید کردند که چهار مرکز توزیع کمک که توسط «بنیاد بشردوستانه غزه» تأسیس شده بود، فعالیت خود را به طور کامل در سراسر نوار غزه متوقف کرده‌اند.

گفته شده یکی از مراکز اصلی واقع در کریدور نیتزاریم بوده است. اکنون این مرکز به همراه سه مرکز دیگر که در رفح بودند، همگی از کار افتاده‌اند.

در حالی که هیچ اعلام رسمی از سوی مقامات صهیونیست صورت نگرفته، منابع رسانه‌ای عبری می‌گویند که این پروژه کمک‌رسانی عملاً شکست خورده است. 

بنیاد بشردوستانه غزه، یک نهاد به اصطلاح خیریه بحث برانگیز است که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل برای توزیع کمک در غزه راه‌اندازی شد. این بنیاد از نیروهای امنیتی مسلح آمریکایی برای کارکنانش استفاده می‌کرد.

طی ماه‌های گذشته، رژیم اسرائیل از اینکه سازمان ملل یا نهاد‌های بین‌المللی دیگر کمک‌ها را در نوار غزه توزیع کنند، جلوگیری می‌کرد و فقط این نهاد اجازه توزیع کمک‌ها را داشت. با این حال، شمار زیادی از فلسطینیان که به دنبال دریافت کمک بودند، حین تلاش برای دریافت کمک از این مراکز به شهادت رسیدند. طبق داده‌های تأیید شده تا ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ماه) در مجموع ۲ هزار و ۴۶۵ نفر از مردم غزه در مناطق توزیع کمک یا نزدیک آنها به شهادت رسیده و بیش از ۱۷ هزار و ۹۴۸ نفر زخمی شده‌اند.

پیش از این، سازمان آکسفام از محل استقرار مراکز توزیع بنیاد بشردوستانه غزه انتقاد کرده و آن را به معنای «قرار دادن عملیات امدادرسانی تحت کنترل نظامی» دانسته بود. مقامات فلسطینی در همان زمان اعلام کرده بودند که بنیاد بشردوستانه غزه، محل‌های دریافت کمک را به «تله مرگ» تبدیل کرده است.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: توزیع کمک ، نوار غزه ، کمک بشردوستانه
خبرهای مرتبط
ویرانی‌های غزه به روایت اعداد؛
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
هو شدن نتانیاهو در اجتماع خانواده اسرای اسرائیلی/ ویتکاف نام نتانیاهو را تپق زد + فیلم
اسلحۀ چین بالای سر مذاکرات تجاری با آمریکا
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
حماس حادثه مرگبار برای دیپلمات‌های قطری را تسلیت گفت
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
آخرین اخبار
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم
بزرگترین اتحادیه معلمان آمریکا نقشه سرزمین تاریخی فلسطین را بدون اشاره به «اسرائیل» منتشر کرد
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کارشناس سازمان ملل: روند بهبود اوضاع در غزه نسل‌ها طول خواهد کشید
علی بلال برای دومین سال پیاپی نایب‌قهرمان مستر المپیا شد
دیدارهای اقتصادی نماینده طالبان در حاشیه کنگره جهانی مناطق آزاد در چین
آلمان در آستانه توافق با طالبان برای اخراج مستقیم اتباع افغانستان
تجمع صدها افغانستانی در دفتر کمیساریای پناهندگان در مشهد؛ شایعه مهاجرت به کشورهای ثالث تکذیب شد
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه