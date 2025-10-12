باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری تأیید کردند که چهار مرکز توزیع کمک که توسط «بنیاد بشردوستانه غزه» تأسیس شده بود، فعالیت خود را به طور کامل در سراسر نوار غزه متوقف کرده‌اند.

گفته شده یکی از مراکز اصلی واقع در کریدور نیتزاریم بوده است. اکنون این مرکز به همراه سه مرکز دیگر که در رفح بودند، همگی از کار افتاده‌اند.

در حالی که هیچ اعلام رسمی از سوی مقامات صهیونیست صورت نگرفته، منابع رسانه‌ای عبری می‌گویند که این پروژه کمک‌رسانی عملاً شکست خورده است.

بنیاد بشردوستانه غزه، یک نهاد به اصطلاح خیریه بحث برانگیز است که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل برای توزیع کمک در غزه راه‌اندازی شد. این بنیاد از نیروهای امنیتی مسلح آمریکایی برای کارکنانش استفاده می‌کرد.

طی ماه‌های گذشته، رژیم اسرائیل از اینکه سازمان ملل یا نهاد‌های بین‌المللی دیگر کمک‌ها را در نوار غزه توزیع کنند، جلوگیری می‌کرد و فقط این نهاد اجازه توزیع کمک‌ها را داشت. با این حال، شمار زیادی از فلسطینیان که به دنبال دریافت کمک بودند، حین تلاش برای دریافت کمک از این مراکز به شهادت رسیدند. طبق داده‌های تأیید شده تا ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ماه) در مجموع ۲ هزار و ۴۶۵ نفر از مردم غزه در مناطق توزیع کمک یا نزدیک آنها به شهادت رسیده و بیش از ۱۷ هزار و ۹۴۸ نفر زخمی شده‌اند.

پیش از این، سازمان آکسفام از محل استقرار مراکز توزیع بنیاد بشردوستانه غزه انتقاد کرده و آن را به معنای «قرار دادن عملیات امدادرسانی تحت کنترل نظامی» دانسته بود. مقامات فلسطینی در همان زمان اعلام کرده بودند که بنیاد بشردوستانه غزه، محل‌های دریافت کمک را به «تله مرگ» تبدیل کرده است.

منبع: قدس نیوز