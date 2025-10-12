باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس، در مراسم افتتاح نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» با اشاره به حضور گسترده کارآفرینان، سرمایهگذاران داخلی و خارجی، دانشگاهیان، اصحاب رسانه و فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت، از مشارکت وزارتخانهها و نهادهای مختلف در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.
او با اشاره به پیشینه تاریخی استان فارس، آن را نقطه تلاقی تمدنهای ساسانی، هخامنشی و اسلامی دانست و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۷ به فارس، ظرفیتهای گسترده این استان را مورد تأکید قرار دادند و گردشگری را یکی از مهمترین محورهای توسعه معرفی کردند.
امیری با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه صنعت گردشگری، گفت: فارس با برخورداری از سه نوع اقلیم از مجموع ۹ اقلیم کشور، ظرفیتهای بینظیری در حوزه گردشگری طبیعی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی دارد. تنوع آبوهوایی از شمال سردسیر تا جنوب گرمسیری و مناطق معتدل مرکزی، این استان را به مقصدی جذاب برای گردشگران با سلایق مختلف تبدیل کرده است.
او فارس را «سرزمین فرصتها» نامید و افزود: نزدیکی به دریا، بهرهمندی از شبکه ریلی و وجود هشت فرودگاه، از جمله سه فرودگاه بینالمللی، زیرساختهای مناسبی برای توسعه حملونقل و گردشگری فراهم کردهاند. فارس با دارا بودن ۴۱۲۴ اثر ملی و ۱۴ اثر جهانی، جایگاه نخست گردشگری کشور را در اختیار دارد و سند جامع گردشگری استان نیز با مشارکت صاحبنظران و دانشگاهیان تدوین و تصویب شده است.
استاندار فارس از اختصاص حدود سه و نیم همت برای توسعه فرودگاه بینالمللی شیراز خبر داد و گفت: این اقدام با حمایت معاون اول رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
او با اشاره به ظرفیتهای درمانی استان، فارس را یکی از قطبهای توریسم درمانی کشور معرفی کرد و افزود: با ۳۰ بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی و حضور پزشکان برجسته، خدمات درمانی پیشرفتهای از جمله پیوند اعضا در شیراز انجام میشود. پروفسور ملکحسینی، از مفاخر پزشکی کشور، نقش مهمی در تربیت پزشکان بینالمللی ایفا کرده است.
امیری همچنین به توانمندیهای استان در حوزه انرژیهای نو اشاره کرد و گفت: فارس با تولید مازاد برق و برخورداری از گستردهترین شبکه برق کشور، یکی از بهترین مناطق برای سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی است. متقاضیان این حوزه از خدمات پکیجی بهرهمند میشوند.
او با اشاره به ذخایر معدنی استان، گفت: فارس با ۲۵ ماده معدنی و رتبه نخست در تولید خاک نسوز، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه معدن دارد. همچنین ۴۰ نوع ماده معدنی از جمله سرب و روی در این استان شناسایی شده است.
استاندار فارس رتبه دوم استان در ذخایر گازی کشور را یادآور شد و افزود: زیرساختهای گستردهای برای توسعه صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و پتروشیمی فراهم شده است. فارس در صنایع آلومینیوم، سیمان، منیزیم، فولاد، نیروگاه سیکل ترکیبی و پتروشیمی، شرایط مطلوبی برای سرمایهگذاری دارد.
او با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی استان، گفت: امکان صادرات کالا از گمرکات فارس به بازارهای جهانی، همراه با تسهیلات گمرکی و انبارداری، شرایط ویژهای برای توسعه تجارت فراهم کرده است. فارس با بیش از ۴۷۰۰ واحد صنعتی فعال، رتبه نخست سرمایهگذاری صنعتی کشور را در اختیار دارد و ۲۲ درصد کل سرمایهگذاری صنعتی کشور در این استان انجام شده است.
امیری فارس را بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم، تجهیزات پالایشگاهی، سازههای فولادی، کاشی و سرامیک، لولههای جانبی و قطعات کامپوزیتی کشور معرفی کرد و افزود: در بخش کشاورزی نیز فارس رتبه نخست تولید انگور، خرما، انار، لیمو، گیاهان دارویی و بادام را دارد و در تولید دام و طیور در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
او با اشاره به ظرفیتهای صادراتی استان، گفت: فارس در صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی، موقعیت ویژهای دارد و ایجاد دو پارک لجستیکی کشاورزی در سند آمایش پیشبینی شده است. از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میشود در این حوزه مشارکت کنند.
استاندار فارس با اشاره به فعالیت ۳۷۲ شرکت دانشبنیان و سه پارک علم و فناوری در استان، گفت: برخی محصولات این شرکتها در سطح جهانی منحصربهفرد هستند. فارس همچنین دارای ۷۴ ناحیه و شهرک صنعتی فعال است و نخستین شهرک صنایع دستی کشور در شهرک گلستان شیراز احداث شده است.
او از وجود چهار منطقه ویژه اقتصادی در فارس شامل شیراز، لامرد، جهرم و کازرون خبر داد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی شیراز در مجاورت فرودگاه بینالمللی و خط راهآهن قرار دارد و سرمایهگذاران از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند. سه فرودگاه بینالمللی فعال و پنج فرودگاه دیگر نیز در حال توسعه هستند.
امیری کالاهای صادراتی استان را شامل آلومینیوم، کود اوره، محصولات فولادی، سیمان، گلیم، کربنات، عصاره شیرینبیان، رب گوجه، فرش، صنایع الکترونیک، میوه و محصولات چینی و سرامیکی دانست و گفت: گمرکات فارس با شش زیرمجموعه، مسئولیت امور گمرکی شامل صادرات، واردات، ترانزیت و امور مسافری را برعهده دارند.
او در پایان با تأکید بر لزوم بهرهبرداری از فرصتهای موجود، گفت: هدف ما گرهزدن مناسبات اقتصادی فارس با پیوندهای تاریخی و فرهنگی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است؛ این ارتباط میتواند پایهگذار پارادایمی جدید در منطقه باشد که بر اساس منافع مشترک، احترام متقابل و روابط برد-برد شکل گیرد.
فارس، ایران کوچک و نماد ظرفیتهای خدادادی کشور است
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: گردهمایی امروز جلوهای از همدلی، همافزایی و نمایش ظرفیتهای استان پیامبر و شهیدپرور فارس است.
غلامرضا توکل هم با اشاره به حضور مسئولان، معاونان وزارتخانهها، فعالان اقتصادی و هیأتهایی از کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس در این رویداد اظهار کرد: امروز شیراز و فارس میزبان جمعی از مسئولان و فرهیختگان کشور است که برای تبادل تجربه، توسعه همکاریها و شناخت ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی استان گردهم آمدهاند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه استان فارس بهحق «ایران کوچک» است، گفت: این استان از نظر ظرفیتهای طبیعی، انسانی، فرهنگی و اقتصادی نمونهای کامل از ایران اسلامی به شمار میرود و باید تلاش کنیم این توانمندیهای خدادادی بهدرستی معرفی، تبیین و در مسیر توسعه ملی به کار گرفته شود.
نماینده سروستان، کوار و خرامه در مجلس افزود: تاکنون آنگونه که شایسته است ظرفیتهای استان در حوزههای علمی، فرهنگی، گردشگری، فناوری و صنعتی معرفی نشده و لازم است دستگاهها، نهادها و رسانهها در مسیر تبلیغ، تبیین و فرهنگسازی برای معرفی توان فارس گامهای مؤثرتری بردارند.
او ادامه داد: امروز بخش خصوصی و دولتی دو بازوی مکمل برای پیشرفت استان هستند و همدلی میان این دو بخش میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند. از همه مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی که در برگزاری این رویداد نقش داشتهاند، قدردانی میکنم و امیدوارم این همافزایی زمینهساز رشد و رونق تولید در استان شود.
رئیس مجمع نمایندگان فارس با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تقویت تبادلات منطقهای، انتقال تجربیات و استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: امروز کشور ما از سرمایههای انسانی کمنظیری برخوردار است و با بهرهگیری از این نخبگان میتوانیم مسیر پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی را با سرعت بیشتری طی کنیم.
توکل با اشاره به حضور رؤسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون صنایع و دیگر کمیسیونهای اثرگذار در این رویداد اظهار داشت: حضور این چهرهها فرصت ارزشمندی است تا در تعامل مستقیم با مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی، مسائل و چالشهای بخش تولید و صنعت استان بررسی و پیگیری شود.
او افزود: دولت و مجلس در استان فارس با همدلی و همکاری نزدیک در مسیر حل مشکلات و تسهیل امور اقتصادی گام برمیدارند و این همکاریها نتایج مثبتی در حوزههای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی به همراه داشته است.
رئیس مجمع نمایندگان فارس همچنین با اشاره به اهمیت خصوصیسازی هدفمند و نظارتپذیر گفت: اصل خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که با نظارت دقیق، شفافیت و رعایت قانون اساسی همراه باشد. امروز همه ما باید در کنار هم و با روحیه برادری برای پیشرفت استان تلاش کنیم تا ثمره آن در زندگی مردم نمود پیدا کند.
او در ادامه از تلاشهای صداوسیمای مرکز فارس در پوشش رسانهای این رویدادها قدردانی کرد و افزود: رسانه ملی نقش بسیار مهمی در انعکاس توانمندیهای استان دارد و باید با رویکردی امیدآفرین، ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی فارس را به کشور و جهان معرفی کند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در پایان گفت: استان فارس با تکیه بر ظرفیتهای عظیم انسانی و طبیعی، شایسته جایگاهی بالاتر در اقتصاد ملی است و این هدف با همت دولت، مجلس، بخش خصوصی و همراهی مردم دستیافتنی خواهد بود.
نمایشگاه اکسپو شیراز جلوهای از همگرایی منطقهای و عزم مشترک برای توسعه پایدار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با ابراز خرسندی از حضور فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مهمانان داخلی و خارجی، شیراز را سرزمین سرمایههای حقیقی و نماد همافزایی فرهنگی، تاریخی و انسانی ایران دانست.
مسعود گودرزی هم با بیان اینکه شیراز جنتتراز فارس و خاستگاه سرمایههای اصیل این سرزمین است، گفت: این شهر، با پشتوانه تاریخی، تمدنی و دینی خود و با تکیه بر میراث جهانی، چون پاسارگاد و تختجمشید، شعر و اندیشه حافظ، وجود حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، زمینهای حاصلخیز، معادن، صنایع پیشرو و دانشگاههای توسعهگرا، همواره جایگاه ویژهای در مسیر پیشرفت کشور داشته است
گودرزی افزود: حضور پرشور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در نخستین دوره اکسپو شیراز و حمایت مسئولان، نشانه عزم مشترک برای ساخت و توسعه انسانی پایدار است.
او با اشاره به حضور سرمایهگذاران از کشورهای همسایه، این رویداد را فرصتی مغتنم برای تقویت همکاریهای اقتصادی و گسترش تعاملات منطقهای دانست.
معاون اقتصادی استاندار فارس با قدردانی از تلاشهای دلسوزانه مدیران، فعالان اقتصادی و فرهنگی استان اظهار داشت: اگر امروز شاهد تحقق چنین رویدادهایی هستیم، نتیجه اهتمام و همافزایی نهادهای گوناگون است که با همراهی و درایت استاندار فارس و همکاری صمیمانه دستگاههای اجرایی، این مسیر را هموار کردهاند.
او افزود: در سال جاری علاوه بر برگزاری اکسپو، شاهد شکلگیری رویدادهای مهمی در حوزه همکاریهای منطقهای بودهایم که با حضور فعال بخش خصوصی و حمایت مسئولان ملی و استانی برگزار شده است. از جمله این رویدادها، اجلاس منطقهای اوایل خردادماه امسال بود که با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه برگزار شد.
گودرزی در ادامه با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه پایدار گفت: پیوستگی ژئوپلیتیکی و تقویت همکاریهای منطقهای، یکی از راهبردهای اصلی استانداری فارس در راستای دیپلماسی اقتصادی و رشد متوازن است. این همافزایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فارس در اقتصاد ملی و منطقهای ایفا کند.
او ضمن تقدیر از رسانهها، بهویژه صداوسیمای مرکز فارس، برای پوشش گسترده و حرفهای این رویدادها اظهار کرد: رسانهها بازوی مؤثر توسعهاند و اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرین آنها نقش بسزایی در نمایش توانمندیهای استان دارد.
گودرزی همچنین از فرمانداران، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مدیران دستگاههای اجرایی استان که در مسیر برگزاری موفق این نمایشگاه نقشآفرین بودهاند، قدردانی کرد و افزود: همدلی و همراهی این مجموعهها، زمینهساز شکلگیری صنعتی بالنده و اقتصادی پویا در فارس است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در پایان تأکید کرد: نمایشگاه اکسپو شیراز حاصل تلاش جمعی در مدتزمانی کوتاه است و حضور سرمایهگذاران در این رویداد، نویدبخش دورهای تازه از همکاریهای مشترک، توسعه متوازن، صلح، آرامش و پیشرفت در سطح ملی و منطقهای خواهد بود.
او با آرزوی موفقیت برای فعالان اقتصادی و مهمانان خارجی گفت: امیدواریم با استمرار این تعاملات، مسیر رشد، آبادانی و پیشرفت ایران عزیز و استان فارس هموارتر از گذشته طی شود.