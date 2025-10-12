آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد

وزارت خارجه آلمان برای پاییز ۲۰۲۵ هشدار سفر صادر کرده و از شهروندان خود خواسته با احتیاط به انگلیس، جامائیکا، افغانستان، کنیا و آندورا سفر کنند. این وزارتخانه همچنین از تمام اتباع خارجی خواسته هرچه سریع‌تر افغانستان را ترک کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه آلمان با صدور هشدار سفر برای پاییز سال ۲۰۲۵، از شهروندان خود خواسته است در مورد سفر به چندین مقصد گردشگری محبوب با احتیاط عمل کنند. بر اساس این اعلامیه، کشورهای انگلیس، جامائیکا، افغانستان، کنیا و آندورا در سطح هشدار بالا قرار دارند.

دلایل این هشدار برای هر کشور متفاوت عنوان شده است: انگلیس به دلیل نگرانی از حملات تروریستی و ناآرامی‌های سیاسی در سطح سه از پنج از نظر تهدید تروریستی قرار دارد. جامائیکا با افزایش قابل توجه جرایم مواجه است و افغانستان به دلیل ادامه خشونت‌ها و خطر آدم‌ربایی تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای پرخطر قرار گرفته است. کنیا نیز با تهدیدات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی در برخی مناطق روبروست.

وزارت خارجه آلمان در بخش جداگانه‌ای با انتشار هشداری امنیتی، از تمام اتباع خارجی به ویژه شهروندان غربی خواسته است هرچه سریع‌تر افغانستان را ترک کنند. در این هشدار تأکید شده که خطر آدم‌ربایی، خشونت و بازداشت‌های خودسرانه، خارجیان را در این کشور تهدید می‌کند. همچنین دارندگان دو تابعیت با خطر بیشتری مواجه هستند، چرا که طالبان افرادی با اصالت افغانستانی را تنها شهروند این کشور دانسته و امکان حمایت کنسولی از آنان وجود ندارد.

این هشدارها در شرایطی صادر شده که سفرهای جهانی در حال افزایش است، اما همزمان بسیاری از مقاصد گردشگری محبوب خطرناک‌تر شده‌اند. دولت آلمان به شهروندان خود توصیه می‌کند سفر به این مناطق را بازبینی کنند یا در صورت سفت، با احتیاط بسیار بالا عمل نمایند.

برچسب ها: هشدار سفر ، ناامنی در افغانستان ، وزارت خارجه آلمان ، گردشگری در افغانستان
خبرهای مرتبط
دیجیتالی‌سازی گردشگری افغانستان
درخواست کانادا برای خودداری از سفر به افغانستان
تردد بیش از ۳ هزار تبعه خارجی در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
هو شدن نتانیاهو در اجتماع خانواده اسرای اسرائیلی/ ویتکاف نام نتانیاهو را تپق زد + فیلم
اسلحۀ چین بالای سر مذاکرات تجاری با آمریکا
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
حماس حادثه مرگبار برای دیپلمات‌های قطری را تسلیت گفت
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
آخرین اخبار
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم
بزرگترین اتحادیه معلمان آمریکا نقشه سرزمین تاریخی فلسطین را بدون اشاره به «اسرائیل» منتشر کرد
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کارشناس سازمان ملل: روند بهبود اوضاع در غزه نسل‌ها طول خواهد کشید
علی بلال برای دومین سال پیاپی نایب‌قهرمان مستر المپیا شد
دیدارهای اقتصادی نماینده طالبان در حاشیه کنگره جهانی مناطق آزاد در چین
آلمان در آستانه توافق با طالبان برای اخراج مستقیم اتباع افغانستان
تجمع صدها افغانستانی در دفتر کمیساریای پناهندگان در مشهد؛ شایعه مهاجرت به کشورهای ثالث تکذیب شد
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه