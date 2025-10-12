آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه آلمان با صدور هشدار سفر برای پاییز سال ۲۰۲۵، از شهروندان خود خواسته است در مورد سفر به چندین مقصد گردشگری محبوب با احتیاط عمل کنند. بر اساس این اعلامیه، کشورهای انگلیس، جامائیکا، افغانستان، کنیا و آندورا در سطح هشدار بالا قرار دارند.

دلایل این هشدار برای هر کشور متفاوت عنوان شده است: انگلیس به دلیل نگرانی از حملات تروریستی و ناآرامی‌های سیاسی در سطح سه از پنج از نظر تهدید تروریستی قرار دارد. جامائیکا با افزایش قابل توجه جرایم مواجه است و افغانستان به دلیل ادامه خشونت‌ها و خطر آدم‌ربایی تحت حاکمیت طالبان در فهرست کشورهای پرخطر قرار گرفته است. کنیا نیز با تهدیدات تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی در برخی مناطق روبروست.

وزارت خارجه آلمان در بخش جداگانه‌ای با انتشار هشداری امنیتی، از تمام اتباع خارجی به ویژه شهروندان غربی خواسته است هرچه سریع‌تر افغانستان را ترک کنند. در این هشدار تأکید شده که خطر آدم‌ربایی، خشونت و بازداشت‌های خودسرانه، خارجیان را در این کشور تهدید می‌کند. همچنین دارندگان دو تابعیت با خطر بیشتری مواجه هستند، چرا که طالبان افرادی با اصالت افغانستانی را تنها شهروند این کشور دانسته و امکان حمایت کنسولی از آنان وجود ندارد.

این هشدارها در شرایطی صادر شده که سفرهای جهانی در حال افزایش است، اما همزمان بسیاری از مقاصد گردشگری محبوب خطرناک‌تر شده‌اند. دولت آلمان به شهروندان خود توصیه می‌کند سفر به این مناطق را بازبینی کنند یا در صورت سفت، با احتیاط بسیار بالا عمل نمایند.