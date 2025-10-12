باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، میز تخصصی لجستیک، شرکتهای پخش و خدمات پس از فروش با حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست به ریاست حمید محلهای، مدیرکل دفتر آماد، خدمات بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت، و با حضور وحید رضا محمودزاده، معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل صمت استان فارس، به بررسی چالشها و فرصتهای این حوزه اختصاص یافت.
در این نشست، حمید محلهای با تأکید بر نقش کلیدی لجستیک در ارتقاء زنجیره تأمین، اظهار داشت: توسعه زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه لجستیک، عامل موفقیت شرکتهای پخش و خدمات پس از فروش است و وزارت صمت با تمام ظرفیت از فعالان این بخش حمایت میکند. وی همچنین بر ضرورت اعتماد صاحبان کالا به فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: تحول عملیاتی در بخش لجستیک امری ضروری است.
وحید رضا محمودزاده نیز با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و تجاری استان فارس، برگزاری این میز تخصصی را فرصتی ارزشمند برای تعامل مستقیم فعالان حوزه لجستیک با تصمیمگیران دانست و گفت: این نشست میتواند زمینهساز توسعه کسبوکارهای مرتبط در استان باشد.
در جریان این نشست، موضوعاتی از جمله بهینهسازی فرآیندهای لجستیکی، ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت شرکتهای پخش مورد بحث قرار گرفت و راهکارهایی برای رفع چالشهای موجود ارائه شد. همچنین شرکتکنندگان فرصت یافتند تا دیدگاهها و پیشنهادات خود را مستقیماً با مسئولان وزارت صمت مطرح کنند.
از جمله مصوبات این جلسه، رسیدگی به مشکلات تأمین سوخت ناوگان شرکتهای پخش بود که مقرر شد با همکاری وزارت نفت و برگزاری جلسات مشترک، اقدامات لازم برای رفع این چالشها انجام گیرد.
منبع: اداره صمت فارس