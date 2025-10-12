مدیرکل دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار لجستیکی کشور، گفت: ارتقاء زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، عامل کلیدی در موفقیت شرکت‌های فعال در حوزه پخش و خدمات پس از فروش است و این وزارتخانه از فعالان این بخش حمایت همه‌جانبه خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، میز تخصصی لجستیک، شرکت‌های پخش و خدمات پس از فروش با حضور مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست به ریاست حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر آماد، خدمات بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت، و با حضور وحید رضا محمودزاده، معاون بازرگانی و اقتصادی اداره کل صمت استان فارس، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه اختصاص یافت.

در این نشست، حمید محله‌ای با تأکید بر نقش کلیدی لجستیک در ارتقاء زنجیره تأمین، اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه لجستیک، عامل موفقیت شرکت‌های پخش و خدمات پس از فروش است و وزارت صمت با تمام ظرفیت از فعالان این بخش حمایت می‌کند. وی همچنین بر ضرورت اعتماد صاحبان کالا به فعالان این حوزه تأکید کرد و افزود: تحول عملیاتی در بخش لجستیک امری ضروری است.

وحید رضا محمودزاده نیز با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تجاری استان فارس، برگزاری این میز تخصصی را فرصتی ارزشمند برای تعامل مستقیم فعالان حوزه لجستیک با تصمیم‌گیران دانست و گفت: این نشست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکار‌های مرتبط در استان باشد.

در جریان این نشست، موضوعاتی از جمله بهینه‌سازی فرآیند‌های لجستیکی، ارتقاء کیفیت خدمات پس از فروش و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت شرکت‌های پخش مورد بحث قرار گرفت و راهکار‌هایی برای رفع چالش‌های موجود ارائه شد. همچنین شرکت‌کنندگان فرصت یافتند تا دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را مستقیماً با مسئولان وزارت صمت مطرح کنند.

از جمله مصوبات این جلسه، رسیدگی به مشکلات تأمین سوخت ناوگان شرکت‌های پخش بود که مقرر شد با همکاری وزارت نفت و برگزاری جلسات مشترک، اقدامات لازم برای رفع این چالش‌ها انجام گیرد.

منبع: اداره صمت فارس

برچسب ها: اکسپو ، شیراز ، لجستیک ، وزارت صمت ، فناوری‌های نوین
خبرهای مرتبط
فارس؛ دروازه تجارت جنوب ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیت‌های منطقه‌ای
پتروشیمی شیراز پیشگام توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز کشور
حرکت هماهنگ برای رشد ۸ درصدی/ انرژی مازاد، موتور محرک توسعه اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
آتش‌سوزی در باب شهید دستغیب در حرم شاه‌چراغ؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز
فارس؛ دروازه تجارت جنوب ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیت‌های منطقه‌ای
ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
آخرین اخبار
نوسازی لجستیک؛ مسیر تحول شرکت‌های پخش و خدمات پس از فروش
سرمایه‌گذاری صنعتی با ظرفیت‌های ترانزیتی ویژه برای تجارت جهانی در فارس
پتروشیمی شیراز پیشگام توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز کشور
حرکت هماهنگ برای رشد ۸ درصدی/ انرژی مازاد، موتور محرک توسعه اقتصادی
فارس؛ دروازه تجارت جنوب ایران با تکیه بر میراث فرهنگی و ظرفیت‌های منطقه‌ای
بیستم مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی + تصاویر
رقص یاقوت سرخ؛ از باغ‌های کازرون تا سفره‌های دور
آتش‌سوزی در باب شهید دستغیب در حرم شاه‌چراغ؛ یک مصدوم به بیمارستان منتقل شد
صادرات غیرنفتی تراز تجاری را مثبت کرد/ ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
رشد ۶ درصدی ارزش صادرات فارس در نیمه نخست سال
فارس، الگوی ایران کوچک در توسعه اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای
ویترین اقتصاد جنوب کشور گشوده شد
احداث ورزشگاه چند منظوره ویژه بانوان در صدرا
تصویب ایستگاه نمازی در خط حمل و نقل شهید سلیمانی صدرا-شیراز
کاهش ۱۸ درصدی تلفات تصادفات/ بیش از ۲۷ هزار مصدوم به مراکز درمانی فارس منتقل شدند
پوشش ارتباطی در آزادراه شیراز-اصفهان در دستور کار قرار دارد
آغاز پایلوت تعاونی‌های دانشگاهی در فارس/ پیوند دانش، اشتغال و عدالت اقتصادی
درخواست ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان/ اتصال به اینترنت نسل پنجم
حافظ؛ شاعر زمانه‌ها و مرزهای گشوده
هوش مصنوعی در خدمت حافظ/ پیوند فناوری و میراث ادبی ایران
میراث معنویِ حافظ، پلی مستحکم برای گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها است