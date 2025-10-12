مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی بحرین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی با حضور ورزشکاران رشته‌های مختلف اعزامی به مسابقات المپیک آسیایی بحرین برگزار شد.

ورزشکاران مربیان کادر سرپرستی و مدیران ورزش کشور در این مراسم حضور داشتند و برنامه‌های متنوعی را برای مراسم بدرقه جوانان ورزش کشورمون تدارک دیده بودند.

حدود بیش از ۴۰۰ ورزشکار مربی و کادر سرپرستی در این مراسم حضور داشتند و قرار است کاروان ورزشی کشورمون در چند گروه به مسابقات بحرین اعزام شود

این رقابت‌ها به صورت غیر رسمی از ۲۷ مهر ماه آغاز می‌شود و افتتاحیه رسمی مسابقات روز ۳۰ مهر برگزار و به اختتامیه مسابقات روز ۹ آبان برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی کشورمان با حدود ۲۴۰ ورزشکار در ۲۰ رشته در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

علیرضا پاکدل، سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ایران گفت: به شروع مسابقات بسیار نزدیک شده‌ایم و ان‌شاءالله تا چند روز آینده، اولین گروه از کاروان ایران که شامل رشته‌های توپی هستند، اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه پرچمدار ایران در بازی‌های آسیایی بحرین تغییر کرده است، گفت: تغییرات جزئی در ترکیب کاروان ایجاد شد که عمدتاً به دلیل مصدومیت‌ها بود. آخرین تغییر نیز مربوط به پرچمدار کاروان بود، زیرا آقای قنبری که پرچمدار کاروان بودند، از ناحیه رباط صلیبی زانو دچار پارگی و مصدومیت شدند و مهدی جمالی جایگزین او شد. سایر تغییرات نیز جزئی و مربوط به آسیب‌دیدگی‌ها بوده است. ان‌شاءالله از بیست‌وچهارم مهرماه گروه اول کاروان اعزام خود را آغاز خواهد کرد.

سرپرست کاروان اعزامی ایران افزود: در گروه اول، تیم‌های رشته‌های هندبال، والیبال، کبدی، موی‌تای و فوتسال حضور دارند. بازی‌های فوتسال چند روز زودتر آغاز می‌شود و نخستین گروه اعزامی ما نیز همین رشته‌ها خواهند بود.

پاکدل در ادامه درباره ارزیابی عملکرد تیم‌ها و پیش‌بینی نتایج کاروان ایران عنوان کرد: برخی از رشته‌های ما به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت‌های بین‌المللی در ماه‌های اخیر، توسط مرکز نظارت ما ارزیابی شدند. اما در برخی دیگر از رشته‌ها، به این دلیل که این ورزشکاران برای نخستین بار در مسابقات بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند و شناخت دقیقی از رقبای آنها وجود ندارد، ارزیابی دقیقی انجام نشده است. با این حال، در مجموع نسبت به عملکرد کاروان و رشته‌های مختلف خوش‌بین هستیم و معتقدیم این نسل می‌تواند برای آینده ورزش کشور افتخارآفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: نگاه کلی به کاروان ایران، بر اساس سیاست‌گذاری کمیته ملی المپیک و تأکید وزیر ورزش و جوانان، تنها معطوف به کسب مدال نیست، بلکه توسعه، آینده‌نگری و تجربه‌اندوزی ورزشکاران جوان نیز مورد توجه جدی است. خوش‌بینیم که این جوانان بتوانند دل مردم کشور را شاد کنند.

سرپرست کاروان اعزامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت تیم‌های هندبال در بازی‌های کشور‌های اسلامی اظهار داشت: در ابتدا اعلام شد که تنها تیم بانوان در این بازی‌ها حضور خواهد داشت، اما در روز‌های اخیر اعلام کردند که هر دو تیم آقایان و بانوان شرکت خواهند کرد. این موضوع با تأخیر اطلاع‌رسانی شد و در برنامه‌ریزی اولیه مربیان ما وجود نداشت، به همین دلیل هر دو سرمربی نسبت به زمان اعلام ترکیب و آماده‌سازی اعتراض داشتند.

وی افزود: با وجود این تغییر، برنامه‌ریزی لازم انجام شد. خانم آنا شب گذشته وارد کشور شد و از فردا اردوی تیم ملی بزرگسالان بانوان آغاز می‌شود. همچنین آقای رافائل امشب وارد ایران خواهد شد و اردوی تیم ملی آقایان نیز پس از هفته چهارم لیگ آغاز خواهد شد. تلاش می‌کنیم تیم‌ها به‌موقع به مسابقات برسند، هرچند بازیکنان لژیونر در بازی‌های کشور‌های اسلامی در اختیار ما نخواهند بود.