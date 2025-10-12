باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروهای اشغالگر اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم را که ماهها پیش ربوده بودند، همزمان با عقبنشینی آزاد کردند.
این نوجوان در نزدیکی یکی از مراکز «بنیاد بشردوستانه غزه» هدف گلوله نیز قرار گرفته بود.
بنیاد بشردوستانه غزه، یک نهاد به اصطلاح خیریه بحث برانگیز است که توسط آمریکا و رژیم اسرائیل برای توزیع کمک در غزه راهاندازی شد. این بنیاد از نیروهای امنیتی مسلح آمریکایی برای کارکنانش استفاده میکرد و تعداد زیادی از فلسطینیان که به دنبال دریافت کمک بودند، در نزدیکی این مراکز هدف گلوله قرار میگرفتند.
طبق دادههای تأیید شده تا ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور ماه) در مجموع ۲ هزار و ۴۶۵ نفر از مردم غزه در مناطق توزیع کمک یا نزدیک آنها به شهادت رسیده و بیش از ۱۷ هزار و ۹۴۸ نفر زخمی شدهاند.
مقامات فلسطینی در زمان جنگ اعلام کرده بودند که بنیاد بشردوستانه غزه، محلهای دریافت کمک را به «تله مرگ» تبدیل کرده است.
منبع: قدس نیوز