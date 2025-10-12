مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی پنچ روز آینده در نوار شرقی کشور، وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا در مازندران نیز شاهد بارش خواهیم بود و سه شنبه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و چهارشنبه و پنجشنبه در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل بارش رخ می دهد.

او بیان کرد: طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و ارتفاعات شرق هرمزگان و امشب در جنوب بوشهر افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد و گردوخاک مورد انتظار است.

ضیائیان توضیح داد: طی پنچ روز آینده در نوار شرقی کشور، یکشنبه و دوشنبه در غرب، شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق شمال شرق، وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: امشب و فردا احتمال شکل گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به نوار غربی کشور دور از انتظار نیست.

او گفت:دریای خزر دوشنبه و خلیج فارس و تنگه هرمز سه‌شنبه و چهارشنبه مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز دوشنبه
بارش باران در سواحل دریای خزر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود