باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق شمالی آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر، بارش باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا در مازندران نیز شاهد بارش خواهیم بود و سه شنبه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز و چهارشنبه و پنجشنبه در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل بارش رخ می دهد.

او بیان کرد: طی دو روز آینده به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و ارتفاعات شرق هرمزگان و امشب در جنوب بوشهر افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی با رعد و برق و وزش باد و گردوخاک مورد انتظار است.

ضیائیان توضیح داد: طی پنچ روز آینده در نوار شرقی کشور، یکشنبه و دوشنبه در غرب، شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز و برخی مناطق شمال شرق، وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: امشب و فردا احتمال شکل گیری توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و انتقال آن به نوار غربی کشور دور از انتظار نیست.

او گفت:دریای خزر دوشنبه و خلیج فارس و تنگه هرمز سه‌شنبه و چهارشنبه مواج است.