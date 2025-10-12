رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تیم ملی عرصه رقابت است و جای این نیست به بازیکن بگوییم این کار را بکن و فلان کار را انجام نده!

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی تاج، رئیس فدراسیون امروز یکشنبه همراه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونت بانوان وزارت ورزش، اعضای هیات رئیسه فدراسیون، علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه و داود پرهیزکاری، رییس مرکز ملی فوتبال در محل تمرین تیم ملی نوجوانان حضور یافتند.

تاج در جمع اعضای تیم ملی نوجوانان؛ اظهار داشت: خودم نوجوانانی را دیده‌ام که بعد‌ها بازیکن، مربی و حتی پیشکسوت شده‌اند. این توانایی را در شما هم می‌بینم که روزی در تیم ملی جوانان، امید و بزرگسال بازی کنید. راه درست هم این است که تیم‌های ملی از نونهالان تا بزرگسالان به یکدیگر سرویس بدهند. ان‌شاءالله علی تارقلی‌زاده به زودی تیم نونهالان را هم تشکیل بدهد.

وی افزود: کار کردن در رده نونهالان، نوجوانان و جوانان نه تنها هزینه نیست بلکه یک سرمایه‌گذاری خیلی متقن است. ترکیب بازیکنان فعلی تیم نوجوانان از مناطق زیادی از کشور تشکیل شده و البته خیلی از مناطق را هم نمی‌بینیم که باید در مطالعات ما دیده شده و در تیم ملی نقش آفرینی کنند.

تاج ادامه داد: هرچند تیم ملی جای بهترین‌ها است و جای بازیکن‌سازی نیست. بازیکن‌سازی کار باشگاه‌ها است. تیم ملی عرصه رقابت است و جای این نیست به بازیکن بگوییم این کار را بکن و فلان کار را انجام نده. افرادی گاهی به غلط می‌گویند چند بازیکن آورده‌ایم که الان در فلان باشگاه حضور دارند.

رئیس فدراسیون گفت: هرچند این کار هم وظیفه فدراسیون است، اما نه در بخش تیم ملی بلکه در بخش‌های دیگر باید انجام شود.. بخش تیم ملی باید حواسش به انتخاب بهترین‌ها باشد. از منظر دیگر باید خدا را شاکر باشید که به شما توفیق داده تا در رده نوجوانان بازیکن ملی کشور ۸۰ میلیونی ایران شده‌اید. خدا به شما توفیق الهی داده تا در تیم ملی باشید و گستردگی کار دست‌تان بیاید. به من و کادرفنی شما هم این توفیق را داده تا مسئولیت‌های دیگری داشته باشیم و به پرچم، کشور، نظام، دولت و رهبری خدمت کنیم. خیلی کم مثل شما توفیق پیدا می‌کنند تا در این جمع باشند.

وی عنوان کرد: هر کدام از ما وقتی عضو تیم ملی می‌شویم یعنی سربه‌زیرتر، بامرام‌تر و بهتر می‌شویم. وقتی بازیکن تیم ملی شدید، دیگر هر خطایی زیبنده شما به عنوان یک ملی‌پوش نیست. در رفتار، لباس پوشیدن، شکل و قیافه باید نکاتی را رعایت کنید، زیرا دیگر بازیکن تیم ملی شده‌اید.

رئیس فدراسیون توضیح داد: ۲ روز قبل مسابقه تیم ملی امید و ذوب آهن را در اصفهان دیدم. یک بازی که حکم آماده‌سازی، پیشتیبانی و … را دارد، ۲ بازیکن با هم دعوایشان شد که داور آنها را اخراج کرد. واقعا خودم تأسف خوردم و با خود گفتم مگر می‌شود ما مدیران تا این حد بد عمل کرده باشیم که یک بازیکن نوجوان، جوان و امید به خودش اجازه بدهد به طرف مقابل توهین کند یا اگر توهینی شنید، منجر به اخراج شود. به هرحال این اتفاق افتاد. اخلاق برای ما خیلی مهم است.

تاج تصریح کرد: اخلاق یعنی خوشرو و با ادب باشید. سلام و احوالپرسی کردن، نوع رفتار و گفتار اهمیت زیادی دارد. هرکس چنین مسائلی را رعایت کند، در فوتبال هم موفق‌تر است. حتی بیشتر چهره می‌شود. بحث‌های حاشیه‌ای زیبنده تیم ملی ما نیست.

وی عنوان کرد: به موفقیت شما در مسابقات پیش‌رو خوش‌بین هستم. هر وقت به تیم ملی نوجوانان بها داده، به آن احترام گذاشتیم و به موقع مسائلش را دنبال کردیم، نتیجه گرفت. در همین رده سنی نوجوانان آلمان را در جام جهانی، چهار بر صفر بردیم. آن زمان فرانتس بکن باوئر گفت عجب تیم و بازیکنانی دارید، اما در همین دوره قبل تیم ما به تاجیکستان و عمان باخت. اینها نشان می‌دهد اگر برنامه‌ریزی و کار کرده و بهترین‌ها را انتخاب کنیم، دنبال سلایق شخصی نباشیم و تیمی و شهری نگاه نکنیم، همان نتایج گذشته را هم می‌گیریم. در غیر این صورت حاصل کار شکست می‌شود و هم به خودمان ضربه می‌زنیم و هم کشور و جامعه. در نهایت باید بگویم به این تیم اطمینان دارم و ان‌شاءالله همگی را در تیم ملی بزرگسالان ببینیم.

ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان نیز، اظهار داشت: در مسیر خود صادقانه و خالصانه تلاش می‌کنیم تا باعث سربلندی فوتبال کشورمان شویم. این قول را می‌دهیم بچه‌ها با تلاش و برنامه‌ریزی خیلی خوب؛ نتایج خیلی خوبی را در آینده رقم بزنند. هدف اول ما این است که نسل خوبی برای آینده تربیت کرده و سپس در مسابقات پیش‌رو با یک عملکرد خیلی خوب باعث سربلندی فوتبال کشور شویم.