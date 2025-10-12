باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تصاویر تازه منتشر شده از تظاهرات حمایت از فلسطین که روز گذشته در پایتخت آلمان برگزار شد، نشان میدهد پلیس این کشور به طرز خشونتآمیزی با هواداران فلسطین برخورد کرده و به آنان حمله میکند.
صدها نفر روز گذشته در برلین، در همبستگی با مردم فلسطین و برای برجسته کردن نسلکشی انجام شده توسط اشغالگران اسرائیلی، تظاهرات کردند.
جمعیت در مقابل دروازه براندنبورگ در مرکز برلین، با شعار «با هم برای غزه» تجمع کرده و شعارهایی مبنی بر ابراز همبستگی خود با مردم فلسطین سر دادند.
منبع: قدس نیوز