باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حبیبالله علی اصغری، مجری خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان، اظهار کرد: طول این خط ۶۲۵۰۰ متر است و کلیه مراحل لولهگذاری و نصب شیرآلات به اتمام رسیده است. تا به امروز، ما حدود ۹ میلیون متر مکعب آب را به هشتگرد و کرج منتقل کردهایم و عملاً آب مورد نیاز تهران را جایگزین خط قدیم کردهایم.
او ادامه داد: در قطعه آخر، از تصفیهخانه شماره ۲ کرج که در کیلومتر ۵۴ واقع شده است تا نقطه پایانی در بیقان، که کیلومتر ۶۲ است، کارها به طور کامل تکمیل شده و تستها آغاز شده است. در حال حاضر، آب در کیلومتر ۶۱ است.
علی اصغری خاطرنشان کرد: امیدواریم تستها امروز و فردا انجام شود و تا پایان هفته، سهم آبی تهران به مقدار ۲.۵ میلیون متر مکعب به این شهر منتقل شود.