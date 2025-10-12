باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی ـ در میان شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شیراز، مجموعه‌هایی حضور دارند که در عرصه تولید و توسعه تجهیزات پیشرفته پزشکی، افتخاراتی ارزشمند و ملی را رقم زده‌اند. این شرکت‌ها با تمرکز بر طراحی و ساخت انواع کاتترهای شریانی و همودیالیز، شیت‌های فمورال و رادیال آنژیوگرافی، و سایر ابزارهای حیاتی اتاق عمل، کشور را از وابستگی به واردات رهایی بخشیده و ایران را به جایگاهی مستقل و معتبر در سطح غرب آسیا رسانده‌اند.

این دستاوردهای درخشان، مرهون تکیه بر توانمندی متخصصان داخلی و بهره‌گیری از دانش فنی روز است. شرکت‌های یادشده موفق به اخذ گواهی‌های متعدد از نهادهای معتبر شده‌اند؛ از جمله گواهی دانش‌بنیان، پروانه تولید مستقل از وزارت بهداشت، گواهی عمق ساخت از وزارت صمت، و استاندارد بین‌المللی ISO 13485. همچنین، انجام موفق تست‌های حیوانی و بالینی، کسب تأییدیه از انجمن بیهوشی کشور و وزارت بهداشت، و آغاز فروش گسترده محصولات در سطح ملی، همگی گواهی است بر بلوغ فناورانه و اعتماد بالینی به تولیدات این مجموعه‌های پیشرو.

در عرصه بین‌الملل نیز، این موفقیت‌ها زمینه‌ساز گسترش صادرات محصولات ایرانی شده‌اند. تجهیزات پزشکی تولیدشده در شیراز، اکنون به کشورهایی چون روسیه، عراق، عمان، سوریه، ازبکستان و دیگر کشورهای غرب آسیا صادر می‌شوند و دارای پروانه رسمی صادرات از سوی وزارت بهداشت هستند.

عبدالهی فر مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در فارس گفت: شرکت ما از دل یک نیاز واقعی و حیاتی متولد شد؛ محصولی که غیبت آن، جراحان و کادر درمان را ناگزیر می‌ساخت از جایگزین‌هایی ضعیف همچون "آنژوکت" استفاده کنند؛ جایگزین‌هایی که متأسفانه عوارض ناخواسته و بعضاً جبران‌ناپذیری را برای بیماران در پی داشتند. از همان‌جا بود که ایده تأسیس شرکت ما شکل گرفت.

در آذرماه سال ۱۳۹۸، شرکت به‌طور رسمی ثبت شد و در سال ۱۳۹۹، در پارک علم و فناوری شیراز مستقر شدیم. فعالیت‌های تحقیق و توسعه را با تمام توان آغاز کردیم و در سال ۱۴۰۰، نخستین نمونه آزمایشگاهی محصولمان تولید و تست حیوانی آن با موفقیت انجام شد. این نقطه عطف، آغاز مسیر صنعتی‌سازی ما بود و در همان سال موفق به اخذ گواهی دانش‌بنیان نیز شدیم.

در ادامه مسیر، در سال ۱۴۰۱، ما به‌عنوان مجری طرح کلان ملی در زمینه طراحی و تولید کاتترهای دیالیز برگزیده شدیم. در سال ۱۴۰۲، مجوز رسمی تولید را دریافت کرده و وارد بازار شدیم. محصولات ما با استقبال قابل توجهی از سوی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور روبه‌رو شد. موفق به اخذ تأییدیه از هیئت برد بیهوشی کشور و انجمن بیهوشی نیز شدیم، و این‌ها تنها بخشی از دستاوردهایی‌ست که گواهی بر اعتماد بالینی و فناوری بومی ماست.

نخستین محصول ما، کاتتر شریانی بود. این کاتترها در عمل‌های جراحی بزرگ، مانند جراحی قلب، پیوند اعضا، جراحی‌های سنگین مغز و ارتوپدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. با ورود بیمار به ICU، این تجهیز به‌صورت پیوسته و برخط فشار خون بیمار را اندازه‌گیری می‌کند و به تیم جراحی و بیهوشی امکان می‌دهد تا شرح‌حال لحظه‌ای بیمار را در اختیار داشته باشند. این محصول از جمله تجهیزات حیاتی، پرمصرف و استراتژیک اتاق عمل به‌شمار می‌رود.

در سطح جهانی، دو برند بزرگ آمریکایی و اروپایی در این زمینه فعالیت دارند. برند آمریکایی، قیمتی بین ۴۰ تا ۵۰ دلار دارد و برند اروپایی نیز اگرچه ارزان‌تر است، اما از نظر کیفی ضعیف‌تر عمل می‌کند. خوشبختانه ما توانسته‌ایم محصول خود را با قیمتی در حدود یک‌سوم نمونه آمریکایی، یعنی حدود ۱۴ تا ۱۵ دلار، عرضه کنیم؛ در حالی‌که از نظر کیفیت، به اذعان پزشکان و متخصصان، با نسخه آمریکایی هم‌تراز و از نمونه اروپایی بهتر است.

در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کشور در جهان توانایی تولید چنین محصولاتی را دارند، باید گفت که به‌جز ایالات متحده، تنها کشورهای فرانسه و آلمان به‌طور مشترک این فناوری را در اختیار دارند. البته نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر نیز در چین تولید می‌شوند که قابل مقایسه با محصولات ما نیستند.

از ابتدای تأسیس، ما نگاهی صادرات‌محور داشتیم. ظرفیت تولید شرکت را فراتر از نیاز داخلی طراحی کردیم، تمامی کاتالوگ‌ها و لیبل‌ها را پنج‌زبانه آماده ساختیم، و در سال ۱۴۰۴ موفق به اخذ پروانه صادرات شدیم.