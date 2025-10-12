باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «امیر اورن» تحلیلگر نظامی هاآرتص، در یادداشت امروز خود نوشت: «همه قدرت نظامی اسرائیل نتوانست در برابر ضعیفترین دشمنش برتری قطعی به دست آورد».
او در ادامه گفت: در عصر حاضر، پیروزی یا شکست دیگر در ستاد فرماندهی تصمیمگیری نمیشود، بلکه در سطح میدان، توسط سربازان عادی رقم میخورد.
به باور اورن، جنگ غزه نشان داد که فناوری، حجم بمباران و حتی حمایت متحدان غربی هم قادر نیستند وضعیت اخلاقی، روانی و سیاسی یک ارتش درگیرِ طولانیمدت را نجات دهند.
او نتیجه میگیرد که این جنگ طولانی، بدون پیروزی روشن پایان یافت و آنچه باقی ماند، فرسایش درونی جامعه و ارتش اسرائیل است.
پیش از این نیز رسانهها از فرسایش ارتش رژیم اسرائیل، طی دو سال جنگ غزه خبر داده بودند. «امیر بوحبوط» تحلیلگر مسایل نظامی اوایل تابستان امسال در گزارشی تحلیلی در پایگاه خبری عبری زبان واللا نوشت: ارتش اسرائیل با مشکل تامین پشتیبانی و لجستیکی مواجه است، نیروها به شدت فرسوده شدهاند در حالی که جان اسرا به شدت به خطر افتاده است، وقت دستیابی به توافق فرا رسیده است.
منبع: هاآرتص