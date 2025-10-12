مدیر ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با هدف معرفی و ترویج کشت محصولات کم‌ آب‌بر ۱۳ پایگاه نوآوری در حوضه دریاچه ارومیه ایجاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _  مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، از ایجاد ۱۳ پایگاه نوآوری در ۹ شهرستان حوضه دریاچه ارومیه خبر داد  و گفت: این مراکز با هدف معرفی و ترویج محصولات کم‌آب‌بر فعالیت می‌کنند.

بیتا احمدیان با اشاره به اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش منابع آبی استان اظهار کرد: افزایش دما در تابستان و کاهش غیرطبیعی دمای زمستان‌ها به همراه کاهش نزولات جوی، منابع آب های سطحی و زیرزمینی را کاهش داده است و توسعه کشت محصولات کم‌ آب‌بر، به ویژه در بخش علوفه‌ای، جایگزین مناسبی برای محصولات پرآب‌بر مانند یونجه و ذرت علوفه‌ای محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: این پایگاه‌ها با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایجاد شده و از فروردین ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، تصریح کرد: این پایگاه‌ها در شهرستان‌های ارومیه، سلماس، نقده، اشنویه، مهاباد، بوکان، چهاربرج، شاهین‌دژ و میاندوآب به فعالیت مشغول هستند و شامل پایگاه‌های معرفی چغندر علوفه‌ای، ارزن، سرگوم، پایگاه گردشگری کشاورزی و پایگاه آبیاری هوشمند می‌شوند.

خانم احمدیان ادامه داد: این مراکز نقش مهمی در ارتقای دانش کشاورزان و اصلاح الگوی کشت منطقه دارند و امکان بازدید ترویجی برای کشاورزان سایر شهرستان‌ها نیز فراهم شده است.

برچسب ها: محصولات کم آب بر ، دریاچه ارومیه ، آذربایجان غربی ، الگوی کشت ، کشاورزی
