پیشکسوت رشته وزنه برداری گفت: تعداد نفرات ما نسبت به کره شمالی و چین بیشتر بود ولی تعداد مدال‌ها کمتر و هنوز نیازمند پیشرفت هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - محمدرضا براری، پیشکسوت و کارشناس وزنه‌برداری، درباره قهرمانی تیم ملی وزنه برداری در مسابقات جهانی وزنه برداری با تبریک کسب عنوان قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری پس از هشت سال، گفت: «کسب عنوان قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری پس از هشت سال دوری اتفاق بسیار خوبی بود و خدا را شکر می‌کنیم که این موفقیت حاصل شد. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و در المپیک ۲۰۲۸ هم بچه‌های جوان و پرتلاش ما بتوانند مدال‌های خوش‌رنگی کسب کنند.»

این پیشکسوت وزنه‌برداری در ادامه درباره این سوال که آیا تیم ما فقط به دلیل اینکه وزنه برداران بیشتری نسبت به سایر مدعیان داشت قهرمان شد یا واقعا عملکرد بهتری داشت، افزود: «تیم ما با ۸ نفر کامل در مسابقات شرکت کرد و موفق شد یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز به دست بیاورد. در مقایسه با کره شمالی که فقط ۵ وزنه‌بردار داشت و ۳ طلا، ۴ نقره و یک برنز گرفت و چین که با ۵ نفر ۳ طلا، یک نقره و ۲ برنز کسب کرد، تعداد نفرات ما بیشتر بود ولی تعداد مدال‌ها کمتر. این نشان‌دهنده این است که هنوز نیازمند پیشرفت هستیم، اما بچه‌های ما عملکرد بسیار خوبی داشتند.»

براری همچنین به پوست‌اندازی تیم ملی اشاره کرد و گفت: «نسل جدید وزنه‌برداری ما یک پوست‌اندازی بزرگ را تجربه کرده است. وزنه‌برداران جوانی آمده‌اند که آینده رشته را تضمین می‌کنند. شما بهتر از من می‌دانید که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ تیم ما با نفراتی مثل بهداد سلیمی، سجاد انوشیروانی، نواب ، کیانوش رستمی و علی هاشمی شناخته شده بود. این‌ها کسانی بودند که سال‌ها برای تیم ملی زحمت کشیدند.»

او درباره کیفیت عملکرد تیم‌های رقیب بیان کرد: «اگرچه تعداد ورزشکاران ما بیشتر از تیم‌های کره شمالی و چین بود، ولی کیفیت عملکرد آن‌ها در کسب مدال بالاتر بود. همچنین کشورهایی مانند ازبکستان نیز با تعداد کمتری مدال طلا کسب کردند.»

کارشناس وزنه‌برداری ضمن حمایت از نسل جوان کشور گفت: «من اصلاً قصد ندارم عملکرد بچه‌های ما را زیر سوال ببرم؛ آن‌ها واقعاً زحمت کشیدند و آینده‌دار هستند. در دسته‌های میانی نیز پدیده‌های خوبی دیده می‌شود که می‌توانیم به آن‌ها امیدوار باشیم.»

براری درباره انتظارات در دسته فوق‌سنگین تاکید کرد: «اما در دسته فوق‌سنگین، توقع جامعه وزنه‌برداری ما بیشتر بود. علی داوودی که قهرمان و نایب‌قهرمان المپیک است، به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست آنطور که باید ظاهر شود. انتخاب وزنه های ایشان توسط سلیمی کاملاً درست بود. شاید داوودی با وزنه ۲۲۴ کیلو می توانست مدال بگیرد، اما بدنش شرایط لازم را نداشت.»

او به عملکرد سایر وزنه‌برداران هم اشاره کرد: «ما علیرضا معینی را داشتیم که رکورد یک ضرب جهان را زد و علی عالیپور نیز عملکرد خوبی داشت. البته جاهایی باید به کادر فنی هم انتقاد وارد کنیم. مثلاً شاید می‌شد علی عالیپور را با وزنه سبک‌تر انتخاب کرد تا شانس کسب مدال مجموع افزایش یابد، ولی برای علی داوودی و آیت شریفی این شرایط فراهم نبود.»

براری در خصوص آسیب‌دیدگی آیت شریفی و درست بودن انتخاب وزنه برای او برای استراحت بیشتر علی داودی از لحاظ حرفه ای ، توضیح داد: «ایشان آسیب‌دیدگی داشتند، اما طبق قوانین مسابقات، ۸ نفر نهایی باید اعلام شوند و ایشان به مسابقات اعزام شدند. هدف کادر فنی این بود که داوودی استراحت کند، اما آیت انتخاب شد تا این فرصت فراهم شود. این کار در وزنه‌برداری مرسوم است، اگرچه ریسک دارد.»

او درباره اشتباه کادرفنی در انتخاب وزنه های داوودی گفت: «عملکرد علی داوودی در ضرب چندان موفق نبود و نتوانست وزنه‌های مورد نظر را مهار کند، اما این اشتباه کادر فنی نبود. من خودم هم قبلاً گفته‌ام اگر جای بهداد سلیمی بودم، همین تصمیم را می‌گرفتم. ورزش حرفه‌ای است و هر ورزشکاری ممکن است روزهای سختی داشته باشد.»

براری در پایان درباره سختی کسب مدال در المپیک با توجه به اینکه در المپیک فقط مدال مجموع داده می شود و تیم ما در مجموع هیچ وزنی طلا نگرفت ، بیان کرد: «کسب مدال در المپیک و مسابقات بزرگ بسیار سخت است. من خودم در المپیک ۲۰۱۶ حضور داشتم و می‌دانم شرایط چقدر دشوار است. بچه‌هایی که در مسابقات بودند نیز تجربه زیادی دارند، اما رقابت‌ها بسیار فشرده است.»

او افزود: «با این حال، فدراسیون روی نسل جوان سرمایه‌گذاری کرده است و من معتقدم بهترین دوران وزنه‌برداری ما بین سنین ۲۱ تا ۲۵ سالگی است. بسیاری از قهرمانان ما در این سنین به اوج رسیدند، مثل حسین رضازاده که در ۲۱ سالگی قهرمان جهان شد و حسین توکل که در ۲۲ سالگی قهرمان المپیک بود.»

در خاتمه، براری تاکید کرد: «ما باید به این نسل جوان فرصت بدهیم و امیدوار باشیم که در آینده با حمایت و تمرین بیشتر، موفقیت‌های بزرگی کسب کنند.»

برچسب ها: تیم ملی وزنه برداری ، وزنه برداری ، محمدرضا براری
