پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u06f4 \u062e\u0631\u062f\u0627\u062f \u06f1\u06f3\u06f3\u06f0 \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f. \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0628\u0627 \u0622\u062b\u0627\u0631 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u0630\u0647\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n