باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم

محمد کاسبی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در ۷۴ سالگی براثر بیماری قبلی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمد کاسبی متولد ۴ خرداد ۱۳۳۰ در تهران بود. او از جمله بازیگران پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران به شمار می‌رفت و با آثار ماندگارش در ذهن مردم ماندگار شد.

مطالب مرتبط
پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم
young journalists club

پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم
young journalists club

نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی

پایان سفر راننده خوش رکاب + فیلم
young journalists club

اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای ریشه دوانی یک غده شوم در فلسطین + فیلم
۱۳۶۴

ماجرای ریشه دوانی یک غده شوم در فلسطین + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
شادی مردم غزه پس از ۷۳۰ روز مقاومت + فیلم
۷۳۶

شادی مردم غزه پس از ۷۳۰ روز مقاومت + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
حافظان حافظ + فیلم
۶۳۹

حافظان حافظ + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
در مذاکرات ایران و آمریکا، مدل توافق لیبی به چه معناست؟ + فیلم
۶۳۷

در مذاکرات ایران و آمریکا، مدل توافق لیبی به چه معناست؟ + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
پرسش‌های سخت پس از توافق حماس و اسرائیل + فیلم
۵۸۵

پرسش‌های سخت پس از توافق حماس و اسرائیل + فیلم

۲۰ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.