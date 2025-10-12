تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور برابر حریفان خود به یک برد و یک باخت دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نغت بندرعباس در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجه ۱-۰ تیم مس سونگون ورزقان را در خانه شکست داد.

علی فتحی تک گل تیم پالایش نغت بندرعباس را به ثمر رساند. 

دیگر نماینده استان تیم شناور سازی قشم در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۱ بر ۰ برابر میزبان خود تیم نیروی زمینی تهران شکست خورد. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۹ امتیاز در جایگاه هشتم و تیم شناور سازی قشم با ۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

برچسب ها: لیگ دسته اول فوتبال کشور ، نمایندگان هرمزگان
خبرهای مرتبط
تساوی دربی هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
پیروزی پالایش نفت بندرعباس مقابل داماش گیلان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم/ حریق مهار شد + فیلم
آتش سوزی در مجتمع تجاری اطلس درگهان قشم/آتش مهار شد
مسابقه نمادین شطرنج و دومینو به مناسبت آغاز هفته پارالمپیک در بندرعباس برگزار شد
راه‌اندازی مسیر پروازی بندرعباس–یزد
معاون سیاسی استانداری هرمزگان: خانه سالمندان، جلوه‌ای از احترام به سالمندان و سرمایه‌ای برای جامعه است
نماینده غرب هرمزگان: بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده دولت راهگشای توسعه عمرانی کشور است
۲۷ مهر، آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی در هرمزگان
آخرین اخبار
راه‌اندازی مسیر پروازی بندرعباس–یزد
نماینده غرب هرمزگان: بهره‌برداری از دارایی‌های بلااستفاده دولت راهگشای توسعه عمرانی کشور است
آتش‌سوزی در مجتمع تجاری اطلس بندر درگهان جزیره قشم/ حریق مهار شد + فیلم
۲۷ مهر، آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی در هرمزگان
آتش سوزی در مجتمع تجاری اطلس درگهان قشم/آتش مهار شد
معاون سیاسی استانداری هرمزگان: خانه سالمندان، جلوه‌ای از احترام به سالمندان و سرمایه‌ای برای جامعه است
مسابقه نمادین شطرنج و دومینو به مناسبت آغاز هفته پارالمپیک در بندرعباس برگزار شد