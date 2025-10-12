در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛امید به اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور؛ آیا این وعده محقق خواهد شد؟
باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -تیم پالایش نغت بندرعباس در هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با نتیجه ۱-۰ تیم مس سونگون ورزقان را در خانه شکست داد.
علی فتحی تک گل تیم پالایش نغت بندرعباس را به ثمر رساند.
دیگر نماینده استان تیم شناور سازی قشم در دیداری خارج از خانه با نتیجه ۱ بر ۰ برابر میزبان خود تیم نیروی زمینی تهران شکست خورد.
تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۹ امتیاز در جایگاه هشتم و تیم شناور سازی قشم با ۹ امتیاز در جایگاه نهم جدول رده بندی قرار دارند.
لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.