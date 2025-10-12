باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «آلوف بن» سردبیر روزنامه‌ی عبری هاآرتص در مقاله‌ای نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملا با فشار وارد کردن بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر (رژیم) اسرائیل توافق آتش‌بس را به او تحمیل کرد.

او در ادامه مقاله خود نوشت: این اقدام ترامپ بخشی از سنت دیرینه‌ی سیاست خارجی آمریکا است؛ سنتی که از سال ۱۹۴۸ تاکنون، اسرائیل را تا نقطه‌ی معینی آزاد گذاشته و هر زمان که موازنه‌ی منطقه‌ای برهم خورده، مهار او را دوباره در دست گرفته است.

به نوشته‌ی بن، در کاخ سفید هر رئیس‌جمهور آمریکا روایتی مخصوص از «حل بحران خاورمیانه» برای خود ساخته است. ترامپ نیز در همین چارچوب، خود را میانجی موفق و پایان‌دهنده‌ی جنگ معرفی می‌کند؛ اما در واقع، جز ادامه‌ی همان مسیر پیشینیانش کاری نکرده است.

در جمع‌بندی این تحلیل، آلوف بن تأکید می‌کند که تحمیل آتش‌بس بر اسرائیل نشانه‌ی قدرت شخصی ترامپ نیست، بلکه بازتاب نقش تاریخی آمریکا در حفظ اسرائیل است، بدون آنکه اجازه دهد این کشور در منطقه به بازیگری مستقل بدل شود.

پیش از این، «اِران اتزیون» معاون پیشین شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل نیز گفته بود که ترامپ «به شکلی بی‌رحمانه» توافق آتش‌بس غزه را به نتانیاهو تحمیل کرده است.

نتانیاهو از ابتدای جنگ غزه «نابود کردن حماس» را به عنوان هدف اصلی خود از جنگ معرفی کرده بود. با این حال، او هفته گذشته توافق را در حالی پذیرفت که حماس از نظر سازمانی و میدانی منسجم باقی ماند و توانایی بالایی برای مانور در زیر چتر پوشش هوایی و تکنولوژیک اسرائیلی-آمریکایی بر فراز نوار غزه از خود نشان داد. از سوی دیگر، هدف دیگر نتانیاهو پروژه کوچ اجباری مردم غزه و خارج کردن آنها از باریکه بود که این هدف نیز کاملا با شکست مواجه شد.

منبع: هاآرتص