نشریه هاآرتص نوشت: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد، اما این نشان دهنده قدرت او نیست بلکه در تداوم سیاست خارجی آمریکا برای حفظ اسرائیل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - «آلوف بن» سردبیر روزنامه‌ی عبری هاآرتص در مقاله‌ای نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عملا با فشار وارد کردن بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر (رژیم) اسرائیل توافق آتش‌بس را به او تحمیل کرد.

او در ادامه مقاله خود نوشت: این اقدام ترامپ بخشی از سنت دیرینه‌ی سیاست خارجی آمریکا است؛ سنتی که از سال ۱۹۴۸ تاکنون، اسرائیل را تا نقطه‌ی معینی آزاد گذاشته و هر زمان که موازنه‌ی منطقه‌ای برهم خورده، مهار او را دوباره در دست گرفته است. 

به نوشته‌ی بن، در کاخ سفید هر رئیس‌جمهور آمریکا روایتی مخصوص از «حل بحران خاورمیانه» برای خود ساخته است. ترامپ نیز در همین چارچوب، خود را میانجی موفق و پایان‌دهنده‌ی جنگ معرفی می‌کند؛ اما در واقع، جز ادامه‌ی همان مسیر پیشینیانش کاری نکرده است. 

در جمع‌بندی این تحلیل، آلوف بن تأکید می‌کند که تحمیل آتش‌بس بر اسرائیل نشانه‌ی قدرت شخصی ترامپ نیست، بلکه بازتاب نقش تاریخی آمریکا در حفظ اسرائیل است، بدون آنکه اجازه دهد این کشور در منطقه به بازیگری مستقل بدل شود.

پیش از این، «اِران اتزیون» معاون پیشین شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل نیز گفته بود که ترامپ «به شکلی بی‌رحمانه» توافق آتش‌بس غزه را به نتانیاهو تحمیل کرده است. 

نتانیاهو از ابتدای جنگ غزه «نابود کردن حماس» را به عنوان هدف اصلی خود از جنگ معرفی کرده بود. با این حال، او هفته گذشته توافق را در حالی پذیرفت که حماس از نظر سازمانی و میدانی منسجم باقی ماند و توانایی بالایی برای مانور در زیر چتر پوشش هوایی و تکنولوژیک اسرائیلی-آمریکایی بر فراز نوار غزه از خود نشان داد.  از سوی دیگر، هدف دیگر نتانیاهو پروژه کوچ اجباری مردم غزه و خارج کردن آنها از باریکه بود که این هدف نیز کاملا با شکست مواجه شد.

منبع: هاآرتص

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دونالد ترامپ ، آتش بس غزه
خبرهای مرتبط
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
برگی دیگر از جنایات صهیونیست‌ها؛
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم