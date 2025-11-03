باشگاه پرسپولیس با توجه به انتشار پاره‌ای اخبار و اظهار نظر‌ها به اطلاع می‌رساند؛ پرونده بازگشت مبالغ پرداختی به باشگاه شمس‌آذر در کمیته وضعیت مفتوح شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با توجه به اظهاراتی که مدیرعامل محترم باشگاه شمس‌آذر در ارتباط با موضوع مبلغ پرداختی به آن باشگاه در جریان انتقال مجتبی فخریان داشتند، شبهات و ابهاماتی پیش آمد که در این باره به اطلاع هواداران عزیز و رسانه‌های محترم می‌رساند؛ در این ارتباط با بازگشت مبلغ مورد نظر از سوی باشگاه پرسپولیس در کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، طرح دعوا شد. این پرونده در حال حاضر مفتوح است تا رسیدگی و اعلام رأی صورت بگیرد.

گفتنی است؛ باشگاه پرسپولیس به دنبال بازگرداندن مبلغ پرداختی به باشگاه شمس آذر بابت انتقال مجتبی فخریان است.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، شمس آذر
