علی نژاد گفت: در دوره دوم بازی‌های آسیایی جوانان، ایران رتبه بیستم را کسب کرد با این حال، در این دوره انتظار داریم نتایج بسیار بهتری کسب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک در مراسم بدرقه کاروان‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی جوانان بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کاروان سفیران امید فردا اولین گروه خود را به کشور بحرین اعزام خواهد کرد و مسابقات به صورت غیررسمی از ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود. این کاروان شامل حدود ۴۱۰ نفر است که قریب به ۲۵۰ ورزشکار در ۲۲ رشته ورزشی حضور خواهند داشت. همچنین اولین گروه ما برای سفر به ریاض در سوم آبان ماه حرکت خواهد کرد و مسابقات این رویداد نیز از ۱۲ آبان آغاز می‌شود؛ در این کاروان نیز نزدیک به ۴۰۰ نفر و حدود ۲۰۰ ورزشکار حضور دارند. امیدواریم در هر دو کاروان شاهد موفقیت‌های خوبی باشیم.

او ادامه داد: امشب مراسم بدرقه ورزشکاران، مربیان و سرپرستان اعزامی برگزار شد. خوشبختانه با حضور مقامات عالی‌رتبه ورزش کشور از جمله وزیر ورزش و جوانان، صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونین وزیر ورزش، معاون وزیر آموزش و پرورش، رؤسای فدراسیون‌ها، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و قهرمانان و بزرگان ورزش کشور این مراسم با شکوه برگزار شد. امیدواریم با مدد اهل بیت، قرآن و خداوند متعال، این کاروان‌ها موفق باشند و مردم عزیز شاهد روز‌های خوبی در ورزش کشور باشند.

علی‌نژاد در خصوص پیش‌بینی عملکرد کاروان گفت: در دوره دوم بازی‌های آسیایی جوانان که در چین برگزار شد، ایران رتبه بیستم را کسب کرد و مدال طلا دریافت نکرد. با این حال، در این دوره انتظار داریم نتایج بسیار بهتری کسب کنیم. در بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز با کاهش قریب به ۱۰۰ مدال طلا نسبت به دوره قبل مواجه هستیم، اما تلاش خواهیم کرد تا سطح مدال‌آوری کشور را حفظ کنیم. رقابت با کشورهایی، چون ترکیه، ازبکستان، عربستان سعودی، آذربایجان و مصر بسیار سخت خواهد بود، اما بچه‌های ما با آمادگی کامل اعزام می‌شوند و امیدواریم عملکردی موفق داشته باشند.

وی در ادامه به سفر اخیرش به سوئیس اشاره کرد و افزود: در چند روز گذشته سفری برای ملاقات رسمی با خانم کریستی کاونتری، رئیس جدید کمیته بین‌المللی المپیک، داشتیم. این دیدار بسیار سازنده بود. او ضمن آشنایی با ورزش ایران، قول دادند که اواخر ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ به ایران سفر کند. حضور یک قهرمان المپیک از قاره آفریقا در این مسئولیت، دیدگاه‌های تازه‌ای را به همراه دارد و جلسه با خانم ناهید کیانی نیز باعث شد تبادل نظر و همکاری‌ها گرم‌تر شود. همچنین دیدار‌هایی با فدراسیون‌های جهانی والیبال و رویینگ برگزار شد که هر دو فدراسیون، آمادگی خود را برای حمایت ویژه از فدراسیون‌های ملی ایران اعلام کردند.

علی‌نژاد در خصوص میزبانی ایران گفت: نماینده‌های کشور‌های اسلامی برای بازدید از امکانات ایران خواهند آمد و ایران آخرین کشور مورد بازدید آنها خواهد بود. این بازدید‌ها به ما کمک می‌کند تا برای میزبانی ادوار آینده بازی‌های کشور‌های اسلامی آمادگی داشته باشیم و امیدواریم بتوانیم میزبان یکی از دوره‌های ۲۰۲۹ یا ۲۰۳۳ باشیم. با حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی، وزارت ورزش و شهرداری تهران، تلاش می‌کنیم این رویداد به بهترین شکل در ایران برگزار شود و اتفاقی میمون برای ورزش کشور رقم بخورد.

برچسب ها: دبیرکل کمیته ملی المپیک ، مهدی علی نژاد ، بازی‌های آسیایی ، بازی های کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
علی نژاد در افتتاح مراسم فان ران: ورزش فقط رقابت نیست
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
خسروی وفا: نگاه کمیته به روئینگ حمایتی است
برگزاری مراسم دو تفریحی فاران ران بازی‌های آسیایی آیچی _ناگویا
مدیر رسانه شورای المپیک آسیا مطرح کرد؛
دلایل حذف «دهکده» از بازی‌های آسیایی ناگویا/ واکنش به حمایت از فلسطین
در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی المپیک مطرح شد؛
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
آخرین اخبار
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
دنیامالی: دولت اجازه واگذاری مجموعه تنیس استقلال را نخواهد داد + فیلم
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس