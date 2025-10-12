باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، چهار دیدار برگزار شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی هلند در گروه G با چهار گل مهمانش فنلاند را در ورزشگاه یوهان کرایف آرنای شهر آمستردام شکست داد.

دونیل مالن (۸)، ویرجیل فن دایک (۱۷)، ممفیس دیپای (۳۸) و کودی خاکپو (۸۴) گل‌های لاله‌های نارنجی را به ثمر رساندند. در این دیدار لاله‌های نارنجی بر حریف خود مسلط بودند و فرصت‌های زیادی ساختند که حتی می‌توانست آنها را به شمار بالاتری از گل‌ها برساند، هلند قاطعانه‌تر از دیدار قبل مقابل فنلاند که به برتری ۲-۰ دست یافته بود، بر این حریف غلبه کرد و خودش را در موقعیتی آرمانی برای رسیدن به جام جهانی قرار داد.

شاگردان رونالد کومان با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و مقتدرانه صدرنشین گروه هستند و فاصله‌ای تا صعود مستقیم به جام جهانی ندارند.

در گروه C اسکاتلند دو بر یک بلاروس شکست داد. آدامز و اسکات مک تومینای گل‌های اسکاتلند را در این دیدار خانگی در گلاسکو به ثمر رساندند. اسکاتلند با این پیروزی با یک بازی بیشتر و سه امتیاز بالاتر از دانمارک به صدر جدول این گروه چهار تیمه رسید. بلاروس هم بدون امتیاز قعرنشین است.

در گروه H قبرس با چهار گل میزبانش سن مارینو را شکست داد و در گروه L جزایر فارو در کمال شگفتی دو بر یک جمهوری چک را شکست داد. جزایر فارو حالا با یک امتیاز کمتر نسبت به چک در رتبه سوم گروه قرار گرفت. با این حال با توجه به اینکه بازی آخر چک مقابل سن مارینو و جزایر فارو مقابل کرواسی است، شانس چک برای رسیدن به پلی آف خیلی بیشتر است. کرواسی هم با دو بازی کمتر صدرنشین است و احتمالا به طور مستقیم صعود خواهد کرد.