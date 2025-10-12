هلند در یکی دیگر از بازی‌های انتخابی جام جهانی، فنلاند را در هم کوبید تا گام بزرگی به سوی جام جهانی ۲۰۲۶ بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، چهار دیدار برگزار شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی هلند در گروه G با چهار گل مهمانش فنلاند را در ورزشگاه یوهان کرایف آرنای شهر آمستردام شکست داد.

دونیل مالن (۸)، ویرجیل فن دایک (۱۷)، ممفیس دیپای (۳۸) و کودی خاکپو (۸۴) گل‌های لاله‌های نارنجی را به ثمر رساندند. در این دیدار لاله‌های نارنجی بر حریف خود مسلط بودند و فرصت‌های زیادی ساختند که حتی می‌توانست آنها را به شمار بالاتری از گل‌ها برساند، هلند قاطعانه‌تر از دیدار قبل مقابل فنلاند که به برتری ۲-۰ دست یافته بود، بر این حریف غلبه کرد و خودش را در موقعیتی آرمانی برای رسیدن به جام جهانی قرار داد.

شاگردان رونالد کومان با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و مقتدرانه صدرنشین گروه هستند و فاصله‌ای تا صعود مستقیم به جام جهانی ندارند.

در گروه C اسکاتلند دو بر یک بلاروس شکست داد.   آدامز و اسکات مک تومینای گل‌های اسکاتلند را در این دیدار خانگی در گلاسکو به ثمر رساندند. اسکاتلند با این پیروزی با یک بازی بیشتر و سه امتیاز بالاتر از دانمارک به صدر جدول این گروه چهار تیمه رسید. بلاروس هم بدون امتیاز قعرنشین است.

در گروه H قبرس با چهار گل میزبانش سن مارینو را شکست داد و در گروه L جزایر فارو در کمال شگفتی دو بر یک جمهوری چک را شکست داد. جزایر فارو حالا با یک امتیاز کمتر نسبت به چک در رتبه سوم گروه قرار گرفت. با این حال با توجه به اینکه بازی آخر چک مقابل سن مارینو و جزایر فارو مقابل کرواسی است، شانس چک برای رسیدن به پلی آف خیلی بیشتر است. کرواسی هم با دو بازی کمتر صدرنشین است و احتمالا به طور مستقیم صعود خواهد کرد.

برچسب ها: تیم ملی هلند ، مقدماتی جام جهانی
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
مقدماتی جام جهانی؛
فنلاند ۰ - ۲ هلند/ شروع بی دردسر شاگردان کومان برای رسیدن به جام جهانی+ فیلم
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
پیروزی آسان آلمان و برد فرانسه با درخشش امباپه+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
آخرین اخبار
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
دنیامالی: دولت اجازه واگذاری مجموعه تنیس استقلال را نخواهد داد + فیلم
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس
صعود تیم ملی تنس روی میز از مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با ۲ برد
خبر خوش برای استقلالی‌ها؛ مدافع ملی‌پوش به تمرینات گروهی برگشت
طارمی و یارمچوک؛ از رقیب در پرتغال تا زوج خطرناک در المپیاکوس
هادی چوپان نایب قهرمان مستر المپیا شد