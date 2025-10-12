باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از آمادگی کامل این شرکت برای تأمین گاز مورد نیاز مشترکان در فصل سرد سال خبر داد و گفت: امسال با همراهی مردم و رعایت توصیه‌های مصرف بهینه، زمستانی گرم و بدون قطعی گاز در استان خواهیم داشت.

علیرضا شیخی با اشاره به پوشش گسترده گازرسانی در سطح استان اظهار کرد: تاکنون ۹۷۶ هزار و ۴۸۲ خانوار، معادل ۹۶.۸ درصد کل خانوار‌های آذربایجان‌غربی تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به گازدار بودن ۴۸ شهر آذربایجان‌غربی، گفت: از مجموع ۲ هزار و ۵۶۹ روستای استان نیز تاکنون ۲ هزار و ۴۴ روستا به شبکه گاز متصل شده‌اند.

به گفته شیخی، با اجرای طرح‌های در دست اقدام، روند گازرسانی در روستا‌های باقی‌مانده نیز با سرعت ادامه دارد تا زمینه بهره‌مندی تمامی خانوار‌های روستایی از انرژی پاک فراهم شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه گازرسانی به واحد‌های تولیدی و صنعتی به عنوان یکی از اولویت‌های شرکت یاد کرد و گفت: از مجموع ۲ار و ۲۱۲ واحد مصرف عمده استان، تاکنون یک هزار و ۹۸۷ واحد به شبکه گاز طبیعی متصل شده‌اند و از ۲۵ شهرک صنعتی فعال استان، ۲۲ شهرک به طور کامل تحت پوشش شبکه گاز قرار دارند.

در شرایط مطلوبی برای آغاز فصل زمستان در آذربایجان غربی قرار داریم

وی با تأکید بر آمادگی کامل شرکت برای تأمین گاز مطمئن در فصل سرما، افزود: تمامی نواحی گازرسانی استان از ماه‌ها پیش برنامه‌های لازم برای تعمیر، سرویس و آماده‌سازی تأسیسات، ایستگاه‌ها و خطوط انتقال را آغاز کرده‌اند و هم‌اکنون در شرایط مطلوبی برای آغاز فصل زمستان قرار داریم.

شیخی با اشاره به قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در انتهای شبکه گازرسانی کشور، خواستار همکاری مشترکان در زمینه رعایت الگوی مصرف شد و گفت: با همراهی مردم و رعایت توصیه‌های مصرف بهینه، امیدواریم زمستانی گرم و بدون قطعی گاز را در سراسر استان تجربه کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تأمین پایدار گاز در روز‌های سرد سال نیازمند همکاری عمومی است. اگر هر خانوار صرفه‌جویی اندکی در مصرف خود داشته باشد، در مجموع از افت فشار در نقاط سردسیر جلوگیری خواهد شد و هیچ منطقه‌ای دچار محدودیت نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی، امداد گاز و واحد‌های بهره‌برداری در تمامی شهر‌ها و نواحی در آمادگی کامل هستند و با هدف حفظ پایداری جریان گاز در اقصی‌نقاط استان فعالیت خواهند کرد.

شیخی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکیه بر همکاری مردم و همت کارکنان شرکت گاز آذربایجان‌غربی، زمستان پیش‌رو به‌عنوان یکی از فصول پایدار و بدون مشکل در حوزه گازرسانی سپری شود و گرمای گاز طبیعی همچنان در خانه‌های مردم استان جریان داشته باشد.