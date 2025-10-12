باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حادثه هوایی در سواحل آمریکا + فیلم

سقوط بالگر در جنوب کالیفورنیا پنج زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک بالگرد در جنوب کالیفرنیا بر اثر برخورد به یک شی فلزی سقوط کرد ، در این حادثه  ۲ سرنشین و ۳ عابر پیاده زخمی شدند.

