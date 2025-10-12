حادثه هوایی در سواحل آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0627\u0644\u06cc\u0641\u0631\u0646\u06cc\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0628\u0647 \u06cc\u06a9 \u0634\u06cc \u0641\u0644\u0632\u06cc \u0633\u0642\u0648\u0637 \u06a9\u0631\u062f \u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647\u00a0 \u06f2 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0648 \u06f3 \u0639\u0627\u0628\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n