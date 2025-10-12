باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مصر روز دوشنبه میزبان یک اجلاس بین‌المللی صلح در شهر ساحلی شرم‌الشیخ خواهد بود. به گفته ریاست جمهوری مصر، رهبران بیش از ۲۰ کشور برای شرکت در این اجلاس که به ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او برگزار می‌شود، دعوت شده‌اند.

گفته شده رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، عبدالله دوم، پادشاه اردن و حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین از جمله مقاماتی هستند که به این نشست دعوت شده‌اند.

افزون بر این، رئیس جمهور اندونزی، نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر اسپانیا، نخست وزیر ایتالیا، نخست وزیر پاکستان، صدر اعظم آلمان، دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای اروپا از دیگر مقامات بین‌المللی هستند که در این نشست حضور پیدا خواهند کرد.

مصر اعلام کرده که هدف از اجلاس صلح در شرم الشیخ «پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز مرحله جدیدی از امنیت و ثبات منطقه‌ای» است.

پیش از این، خبرگزاری آکسیوس اعلام کرده بود که کشور مصر از ایران نیز دعوت رسمی کرده تا در این نشست حضور داشته باشد. با این حال، سید عباس عراقچی، وزیر امورخارجه کشورمان امروز از پاسخ منفی ایران برای شرکت در این نشست خبر داد.

به طور جداگانه، جنبش حماس نیز اعلام کرد در اجلاس آتش‌بس شرم‌الشیخ مصر برای پایان جنگ غزه شرکت نخواهد کرد. این جنبش با اشاره به مشارکت قبلی خود از طریق میانجی‌های قطری و مصری، از حضور در این دور جدید مذاکرات خودداری نمود.

منبع: آناتولی