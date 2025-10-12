باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته منابع محلی، رژیم اسرائیل با ادعای وجود «دلایل امنیتی»، بیش از ۲۰ خانواده فلسطینی را که بستگانشان قرار است آزاد، اما تبعید شوند، از عبور از گذرگاه کرامه به سمت اردن منع کرده است.
خواهر «باسم خندقجی» یکی از اسرای فلسطینی در گفتوگو با شبکه العربی گفت که همه خانوادهها به بهانه مسائل امنیتی از سفر بازداشته شدهاند.
این اقدام در آستانه آزادی اسرای فلسطینی انجام میشود که برخی از آنها از چهرههای جنبشهایی مانند حماس، فتح یا جهاد اسلامی هستند و پیش از این به دلیل مقاومت در برابر اشغالگران، به حبس ابد محکوم شده بودند. گفته شده برخی از آنها قرار است پس از آزادی به غزه، مصر، قطر یا ترکیه اخراج شوند.
منابع محلی میگویند هدف از این محدودیتها، جلوگیری از دیدار دوباره اسرای فلسطینی با خانوادههایشان پس از سالها دوری است.
پیش از این، دفتر رسانهای اسرا، از مانعتراشی در روند آزادی اسرای فلسطینی خبر داد. به گفته این دفتر، رژیم اسرائیل همچنان در حال ایجاد موانعی است که مانع از اعلام رسمی فهرست اسرای فلسطینی میشود که قرار است آزاد شوند.
طبق توافق آتشبس غزه، قرار است ۴۸ اسیر اسرائیلی که در غزه نگهداری میشوند و ۲۰ نفر آنها زنده هستند، با حدود دو هزار اسیر فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند، مبادله شوند.
به گفته منابع آگاه، حماس صبح دوشنبه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرده و عصر همان روز اجساد اسرای کشتهشده را تحویل میدهد.
منبع: قدس نیوز