رژیم اسرائیل با ایجاد محدودیت‌هایی قصد دارد مانع دیدار اسرای فلسطینی با خانواده‌های خود شود که سال‌ها از یکدیگر دور بوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته منابع محلی، رژیم اسرائیل با ادعای وجود «دلایل امنیتی»، بیش از ۲۰ خانواده فلسطینی را که بستگانشان قرار است آزاد، اما تبعید شوند، از عبور از گذرگاه کرامه به سمت اردن منع کرده است.

خواهر «باسم خندقجی» یکی از اسرای فلسطینی در گفت‌و‌گو با شبکه العربی گفت که همه خانواده‌ها به بهانه مسائل امنیتی از سفر بازداشته شده‌اند.

این اقدام در آستانه آزادی اسرای فلسطینی انجام می‌شود که برخی از آنها از چهره‌های جنبش‌هایی مانند حماس، فتح یا جهاد اسلامی هستند و پیش از این به دلیل مقاومت در برابر اشغالگران، به حبس ابد محکوم شده بودند. گفته شده برخی از آنها قرار است پس از آزادی به غزه، مصر، قطر یا ترکیه اخراج شوند.

منابع محلی می‌گویند هدف از این محدودیت‌ها، جلوگیری از دیدار دوباره اسرای فلسطینی با خانواده‌هایشان پس از سال‌ها دوری است.

پیش از این، دفتر رسانه‌ای اسرا، از مانع‌تراشی در روند آزادی اسرای فلسطینی خبر داد. به گفته این دفتر، رژیم اسرائیل همچنان در حال ایجاد موانعی است که مانع از اعلام رسمی فهرست اسرای فلسطینی می‌شود که قرار است آزاد شوند. 

طبق توافق آتش‌بس غزه، قرار است ۴۸ اسیر اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند و ۲۰ نفر آنها زنده هستند، با حدود دو هزار اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل هستند، مبادله شوند. 

به گفته منابع آگاه، حماس صبح دوشنبه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرده و عصر همان روز اجساد اسرای کشته‌شده را تحویل می‌دهد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: اسرای فلسطینی ، رژیم اسرائیل ، آزادی اسرا
خبرهای مرتبط
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
همکاری امنیتی مخفیانه برخی کشور‌های عربی با اسرائیل در زمان جنگ غزه
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود هیئت‌های پزشکی به نوار غزه
پاکستان پناهگاه داعش و طراح حملات تروریستی است
واکنش پسر نتانیاهو به هو شدن پدرش
کمک اطلاعاتی آمریکا به اوکراین در هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه
آغاز رسمی آزادی اسرای اسرائیلی از صبح دوشنبه
ویرانی غرب شهر غزه پس از خروج نیرو‌های اسرائیلی + فیلم
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم