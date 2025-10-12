باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- آبشار وارک از دسته آبشارهای طبقاتی است و مجموعهای از چند آبشار کوچک با ارتفاعهای متفاوت دارد.
ارتفاع آبشار اصلی ۵۷ متر است و دیگر آبشارهای مجموعه با ارتفاعهای ۷ و ۱۵ متری جریان دارند. عرض نسبتا زیاد آبشار، حدود ۵۰ متر، زیبایی آن را دوچندان کرده است و باعث شده جریان آب به صورت کفدار و سفید در چشم بیننده جلوه کند.
این آبشار در دل جنگلی انبوه از بلوط، انجیر کوهی، گلابی و زالزالک قرار گرفته و ترکیب آب و درختان، تجربهای فراموشنشدنی برای طبیعتگردان فراهم میآورد.
آبشار وارک در نزدیکی شهر خرمآباد و در استان لرستان قرار دارد. این استان با اقلیم چهارفصل و مناطق کوهستانی خود، خانه بسیاری از آبشارهای دیدنی ایران است. مسیر دسترسی به وارک آسان و هموار است، اما ورود به منطقه جنگلی اطراف آبشار نیازمند کمی پیادهروی و کفش مناسب کوهستان است.
جاذبههای نزدیک وارک
در اطراف آبشار وارک، علاوه بر جنگلهای انبوه و مسیرهای پیادهروی، میتوان به چشمهها، رودخانهها و سایر آبشارهای کوچک منطقه نیز دسترسی داشت. این مجموعه باعث شده تا بازدید از وارک تنها یک سفر کوتاه نباشد، بلکه تجربهای کامل از طبیعت لرستان و کوهستانهای زاگرس باشد.
آبشار وارک با پلکانهای طبیعی و محیط جنگلی بکر، نه تنها یکی از زیباترین آبشارهای لرستان است، بلکه مقصدی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال آرامش، طبیعتگردی و تجربههای منحصر به فرد هستند. این نگین پلکانی زاگرس، تصویری زنده از زیبایی و سرزندگی طبیعت ایران است.