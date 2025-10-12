باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرنگار اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی اعلام کرد که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اجلاس «شرمالشیخ» مصر برای نهایی کردن توافق آتشبس غزه شرکت خواهد کرد.
شایان ذکر است که تشکیلات خودگردان فلسطین هنوز این خبر را به طور رسمی تأیید نکرده است.
مصر فردا میزبان یک اجلاس بینالمللی صلح در شهر ساحلی شرمالشیخ خواهد بود. گفته شده رهبران بیش از ۲۰ کشور برای شرکت در این اجلاس که به ریاست مشترک عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او برگزار میشود، دعوت شدهاند.
مصر اعلام کرده که هدف از اجلاس صلح در شرم الشیخ «پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاشها برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه و آغاز مرحله جدیدی از امنیت و ثبات منطقهای» است.
جنبش حماس اعلام کرده در اجلاس آتشبس شرمالشیخ مصر برای پایان جنگ غزه شرکت نخواهد کرد. این جنبش با اشاره به مشارکت قبلی خود از طریق میانجیهای قطری و مصری، از حضور در این دور جدید مذاکرات خودداری نمود.
منبع: الجزیره