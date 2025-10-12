رئیس فدراسیون دوومیدانی بابت اتفاقات رخ داده توسط ورزشکاران این رشته در کره جنوبی عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان حدادی، رئیس فدراسیون دوومیدانی در مراسم بدرقه کاروان‌های ورزشی اعزامی به بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و بازی‌های آسیایی جوانان بحرین گفت: الگو‌هایی مانند کشتی، وزنه‌برداری و تکواندو را داریم که راه موفقیت را رفته‎‌اند. رشته‌ای مثل دوومیدانی می‌تواند از این ورزش‌ها الگو بگیرد. هرچند مدال گرفتن در این رشته‌ها متفاوت است، اما سعی می‌کنیم نظم این رشته‌ها را داشته باشیم.

او در ادامه با اشاره به راه‎‌اندازی کمپ تخصصی دوومیدانی اظهار داشت: در یک سال گذشته به دنبال راه‌اندازی کمپ تخصصی دوومیدانی بودیم و با حمایت‌های وزارت ورزش این اتفاق افتاد و امروز ملی‌پوشان دوومیدانی در کمپی تمرین می‌کنند که مختص آنهاست و ۷ هکتار مساحت دارد.

حدادی در ادامه درباره آخرین وضعیت ملی‌پوشان دوومیدانی که به دلیل یک پرونده قضایی و غیراخلاقی در کره‌جنوبی بازداشت هستند، یادآور شد: به خاطر اتفاق بدی که افتاده بود از ما انتقاد کردند که چرا عذرخواهی نکردیم. وقتی زود عذرخواهی می‌کنیم صدای ما را کسی نمی‌شنود، اما الان با گذشت زمان شاید بهتر این عذرخواهی دیده و شنیده شود و به همین خاطر الان که چند وقت گذشته به خاطر این اتفاق، عذرخواهی می‌کنم. اتفاق تلخی بود و این اتفاق دست من مدیر یا سرپرست یا سرمربی نبود. ما دقت لازم را کرده بودیم و اتفاقی بود که افتاد.

او افزود: پیگیر هستیم که بچه‌ها به ایران برگردند. اگر اتفاقی برای هر ایرانی در هر جای دنیا بیفتد، اولین کار باید این باشد که آنها را برگردانیم به داخل کشور و در داخل جریمه کنیم. کسی حق ندارد یک ایرانی را جریمه کند و ما خودمان جریمه می‌کنیم. البته تابع قوانین و مقررات هر کشوری هستیم.

حدادی با اشاره به اینکه اتهامی که به این ورزشکاران زده شده است، ثابت نشده، تصریح کرد: تا زمانی که ثابت نشده است، ما چنین اتهامی را نمی‌توانیم به کسی بزنیم. خیلی‌ها ادعا می‌کنند، اما پای چوبه دار می‌روند، اما بی‌گناه بالای دار نمی‌روند. چیزی ثابت نشده است. من از دوستانم که در کره پلیس هستند، پرسیدم و آنها گفتند که مشابه چنین اتفاقی برای خیلی از توریست‌هایی که به کره می‌آیند، می‌افتد. حالا یک اشتباه و یک اتفاق بسیار بد و ناراحت‌کننده‌ای رخ داده است. ما اولین هدفمان این است که آنها به ایران برگردند و سپس آنها را جریمه کنیم.

رئیس فدراسیون دوومیدانی تاکید کرد: دوست داشتم به کره بروم، به هر حال آنها ملی‌پوش هستند. روند پرونده در حال پیشرفت است، قابل دفاع بوده و وکلا از این اتفاق راضی‌اند. ثابت شده این چیزی که الان گفته می‌شود، نبوده است.