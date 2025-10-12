رئیس‌جمهور در پیامی به ورزشکاران اعزامی به بازی‌های کشور‌های اسلامی و بازی‌های آسیایی جوانان عنوان کرد که اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی، مدال‌هایشان را ارزشمندتر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه کاروان ایران به بازی‌های کشور‌های اسلامی در عربستان و آسیایی جوانان در بحرین، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در این مراسم احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، متن پیام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور را قرائت کرد.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

جوانان ورزشکار عزیز، درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافته‌اید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابت‌های آسیایی جوانان همبستگی کشور‌های اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سخت‌ترین میدان‌ها با تکیه بر اراده استوار، توانمندی‌ها و خلاقیت‌ها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشته‌اند.

اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمان‌پرور ایران از شما جوانان می‌خواهم نماینده شایسته‌ای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه مدال‌های شما را ارزشمندتر می‌کند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابت‌ها است.

همچنین لازم می‌دانم از زحمات و همراهی خانواده‌های محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابت‌ها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
خبرهای مرتبط
قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC
طی حکمی از سوی رئیس جمهور؛ خسروی‌وفا عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی شد
دنیامالی خبر داد:
اختصاص ۲ هزار متر زمین در مجموعه آزادی به فدراسیون شمشیربازی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
آخرین اخبار
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل
دنیامالی: دولت اجازه واگذاری مجموعه تنیس استقلال را نخواهد داد + فیلم
روح الله رستمی یک کیلو کم آورد؛ قهرمان پارالمپیک دوم جهان شد
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعتماد ساپینتو به زوج جدید خط دفاعی استقلال
فیبا میزبانی را از ایران گرفت!
شمسایی: بزرگ‌ترین حریف تیم ملی فوتسال «بدشانسی» است
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
ستارگان ملی تانزانیا راهی دبی شدند؛ نگرانی فوتبال‌دوستان از اولویت‌بندی فدراسیون
اعلام برنامه رقابت‌های کشتی زیر ۲۳ سال جهان
مرضیه جعفری ۲۴ بازیکن را به خط کرد
اعلام زمان و مکان بازی‌ دوستانه ایران مقابل تانزانیا
دبیر انجمن والیبال نشسته: مقتدرترین تیم دنیا نیازمند کمپ تخصصی است
تکلیف بازیکن استقلال را کاناوارو مشخص می‌کند
مدال طلا و نقره پینگ‌پنگ‌بازان ایران در کانتندر تونس