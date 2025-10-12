باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه کاروان ایران به بازیهای کشورهای اسلامی در عربستان و آسیایی جوانان در بحرین، در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
در این مراسم احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، متن پیام مسعود پزشکیان، رئیسجمهور را قرائت کرد.
متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
جوانان ورزشکار عزیز، درود خدا بر شما فرزندان غیور کشورمان که در سایه همت و اراده خود، امروز افتخار یافتهاید به عنوان سفیران ملت بزرگ ایران، عازم رقابتهای آسیایی جوانان همبستگی کشورهای اسلامی شوید؛ ملتی که همواره در سختترین میدانها با تکیه بر اراده استوار، توانمندیها و خلاقیتها، پرچم عزت و سربلندی ایران را برافراشتهاند.
اینجانب به عنوان رئیس جمهور و نماینده مردم قهرمانپرور ایران از شما جوانان میخواهم نماینده شایستهای برای ملت عزیزمان باشید. شما لایق کسب مدالهای رنگارنگ در مسابقات جوانان آسیا در بحرین و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض هستید، اما آنچه مدالهای شما را ارزشمندتر میکند، اخلاق جوانمردی و تجلی فرهنگ ایرانی- اسلامی در رقابتها است.
همچنین لازم میدانم از زحمات و همراهی خانوادههای محترم شما، مربیان، کادر فنی و همه دست اندرکاران ورزش کشور قدردانی نموده و برای همگان در میادین پیش رو، آرزوی موفقیت و سربلندی کنم. باور دارم حضور شما در این رقابتها، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ورزش کشور خواهد افزود.