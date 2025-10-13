جی‌دی ونس تأکید کرد که آمریکا هزینه بازسازی غزه را نمی‌پردازد و بودجه اصلی این پروژه عمدتاً توسط کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس تأمین خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که واشنگتن هزینه بازسازی غزه را پرداخت نخواهد کرد و کشور‌های خلیج فارس عمدتاً این هزینه را بر عهده خواهند گرفت.

ونس به فاکس نیوز گفت: «من فکر می‌کنم که ما با کشور‌های عرب خلیج فارس همکاری خواهیم کرد. بیشتر پول از دوستان عرب ما در خلیج فارس تأمین می‌شود و مطمئنم که مقداری از آن را از اسرائیل تامین خواهیم کرد». 

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: «این [بازسازی] در واقع به منابع زیادی از سوی آمریکا نیاز نخواهد داشت. آنچه که نیاز دارد، نظارت مداوم در تعامل دیپلماتیک ما است. این چیزی است که ما ارائه می‌دهیم. اما منابع عمدتاً از سوی کشور‌های عرب خلیج فارس تأمین خواهد شد.»

دو سال پس از نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه، این منطقه محصور فلسطینی از نظر فیزیکی ویران، از نظر اجتماعی متلاشی و از نظر اقتصادی فروپاشیده است. دفتر رسانه‌ای غزه روز جمعه در بیانیه‌ای، خسارات اولیه در بخش‌های حیاتی را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد و خواستار طرحی فوری برای بازسازی شد.

 احمد بایرام، مشاور رسانه‌ای و ارتباطات شورای پناهندگان نروژ گفت که بازسازی غزه نیازمند یک حرکت جهانی است که شاید در دهه‌های اخیر بی‌سابقه باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ونس ، بازسازی غزه ، کشورهای عربی
خبرهای مرتبط
ویرانی‌های غزه به روایت اعداد؛
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر:
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
آخرین اخبار
ممانعت رژیم اسرائیل از دیدار خانواده‌ها با اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند
آکسیوس: محمود عباس در اجلاس مصر درباره غزه شرکت می‌کند
اجلاس مصر درباره غزه با حضور سران بیش از ۲۰ کشور برگزار می‌شود
هاآرتص: ترامپ آتش‌بس را به نتانیاهو تحمیل کرد
تحلیلگر نظامی هاآرتص: نتیجه جنگ غزه فقط فرسایش جامعه و ارتش اسرائیل بود
تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین با خشونت پلیس مواجه شد + فیلم
نوجوان فلسطینی مبتلا به اوتیسم پس از ماه‌ها آزاد شد + فیلم
خان‌یونس در خاکستر؛ مردم غزه در میان آوار به دنبال اثری از زندگی می‌گردند + فیلم
مراکز آمریکایی توزیع کمک در غزه به صورت چراغ‌خاموش تعطیل شدند
آلمان هشدار سفر برای ۵ کشور از جمله افغانستان صادر کرد
تنش مرزی افغانستان و پاکستان هیچ نتیجه مثبتی ندارد
آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها
سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه روبرو شده است
مانع‌تراشی رژیم اسرائیل برای آزادی اسرای فلسطینی
هواداران قلابی شاهزاده/ جزئیات جدید از پروژه سایبری اسرائیل برای حمایت از رضا پهلوی
حمله هوایی و زمینی محدود پاکستان در افغانستان؛ عناصر تروریستی را هدف قرار داده ایم
فراهم شدن شرایط حج برای مهاجران افغانستانی دارای برگه سرشماری
ایران برای میانجی‌گری بین افغانستان و پاکستان اعلام آمادگی کرد
العربی: حماس فردا صبح اسرای زنده اسرائیلی را آزاد می‌کند
منطقه‌ای که بازسازی آن سال‌های متمادی زمان می‌برد + تصاویر
معاون رئیس‌جمهور آمریکا: هر لحظه ممکن است اسرای اسرائیلی آزاد شوند
آرامش واقعی در خاورمیانه بدون احقاق حقوق فلسطینیان ممکن نیست
تلاش مردم غزه برای بازگشت به زندگی با حداقل امکانات + فیلم
هشدار کرملین به غرب درباره تشدید تنش‌ها با ارسال موشک‌های تاماهاوک
نانوایی‌های غزه به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرند
غزه باید به روی رسانه‌ها و نهاد‌های تحقیقاتی بین‌المللی گشوده شود
فرصت تاریخی عبور از تحریم
راهپیمایی در مرکز شهر برلین در همبستگی با مردم فلسطین + فیلم
 پان‌ترکیسم بازوی ایدئولوژیک ناتو علیه ایران
تخریب شلوغترین خیابان غزه در دو سال حملات بی امان اسرائیل + فیلم