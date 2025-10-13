باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که واشنگتن هزینه بازسازی غزه را پرداخت نخواهد کرد و کشور‌های خلیج فارس عمدتاً این هزینه را بر عهده خواهند گرفت.

ونس به فاکس نیوز گفت: «من فکر می‌کنم که ما با کشور‌های عرب خلیج فارس همکاری خواهیم کرد. بیشتر پول از دوستان عرب ما در خلیج فارس تأمین می‌شود و مطمئنم که مقداری از آن را از اسرائیل تامین خواهیم کرد».

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت: «این [بازسازی] در واقع به منابع زیادی از سوی آمریکا نیاز نخواهد داشت. آنچه که نیاز دارد، نظارت مداوم در تعامل دیپلماتیک ما است. این چیزی است که ما ارائه می‌دهیم. اما منابع عمدتاً از سوی کشور‌های عرب خلیج فارس تأمین خواهد شد.»

دو سال پس از نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه، این منطقه محصور فلسطینی از نظر فیزیکی ویران، از نظر اجتماعی متلاشی و از نظر اقتصادی فروپاشیده است. دفتر رسانه‌ای غزه روز جمعه در بیانیه‌ای، خسارات اولیه در بخش‌های حیاتی را بیش از ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرد و خواستار طرحی فوری برای بازسازی شد.

احمد بایرام، مشاور رسانه‌ای و ارتباطات شورای پناهندگان نروژ گفت که بازسازی غزه نیازمند یک حرکت جهانی است که شاید در دهه‌های اخیر بی‌سابقه باشد.

منبع: الجزیره