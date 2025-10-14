نسیم خنک پاییزی وسوسه‌ کرد برای یک گشت و گذار عصرگاهی به بوستان خانواده در کازرون، باغی که معماری ایرانی و شور زندگی در آن به هم پیوند خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هوا رو به خنکی می‌گذاشت و نسیم آرام عصرگاهی وزیدن گرفته بود و هر کسی را به بیرون رفتن از خانه و قدم زدن در دل طبیعت وسوسه می‌کرد. از خانواده خواستم تا برای یک گشت و گذار عصرگاهی به بوستان خانواده که به تازگی افتتاح شده و همه از آن حرف می‌زنند، برویم.

راهی این بوستان شدیم، که در کازرون، میدان امام حسین (ع)، بلوار ارتش، کوچه پمپ بنزین و در مجاورت دبیرستان فرزانگان واقع شده است.

ورودی بوستان، درِ آهنی بزرگی است، پس از گذر از آن، در فضایی متفاوت قرار می‌گیریم و به یک هشتی با معماری اصیل ایرانی قدم می‌گذاریم، در دو سوی این هشتی، اتاق‌هایی قرار گرفته و جلوی اتاق‌ها نشیمن گاه‌هایی است که با چند پله می‌توان به آنها وارد شد. درِ اتاق‌ها چوبی است و طاقچه‌هایی در آن‌ها ساخته شده که به صورت هلالی و قوسی شکل تزئین شده‌اند. در زیر اتاق‌ها نیز زیرزمین تعبیه شده است که در مجموع می‌توان گفت هنر معماری ایرانی در همه اجزایش زنده و نمایان است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جلوه گری آب و طبیعت

با عبور از هشتی، منظره حوض آب و فواره‌های زیبای بوستان که آب را تا بالا پرتاب می‌کنند در برابر دیدگان پدیدار می‌شود به گونه‌ای که آب و طبیعت جلوه‌ای تماشایی را خلق کرده است.

آب، ابتدا از حوض نخست که در ارتفاع قرار دارد سرازیر می‌شود، سپس در مسیری پلکانی به آرامی پایین می‌رود و تا وسط بوستان سرازیر می‌شود تا به حوض دوم می‌رسد و در آن جاری می‌شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در امتداد دو سوی حوض و در نقاط مختلف بوستان، درختان و گیاهان گوناگونی جلوه گری می‌کنند و وجود نخل‌های بلندقامت که در گوشه و کنار باغ با برگ‌های خود چتر گشوده‌اند، بر زیبایی‌های این بوستان افزوده است.

هیاهوی زندگی و شادی در بوستان

کودکان با شور و شوق فراوان در گوشه و کنار پارک به بازی مشغول هستند بویژه مسیر را که به سمت چپ باغ ادامه می‌دهم، صدای خنده و شادی بچه‌ها بیشتر به گوش می‌رسد و آن‌ها بر روی زمین بازی با وسایل رنگارنگ و سرسره‌ها ساعات شادی را سپری می‌کنند. در همان حوالی، وسایل ورزشی برای بزرگسالان هم نصب شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

خانواده‌های بسیاری برای بهره بردن از این فضای سرسبز و دلنشین به بوستان آمده‌اند، برخی روی چمن‌های سبز حلقه زده‌اند، گروهی بر روی نیمکت‌ها گرد هم نشسته و گپ می‌زنند و بعضی حتی سفره شام خود را در همین فضای سبز گسترده‌اند.

این پارک ۳۶ هزار مترمربعی که به «باغ موحد» معروف است، حاصل حدود ۱۳ سال تلاش و سرمایه‌گذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومانی است. حال که این گوهر سبز به دست ما سپرده شده، باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم تا آیندگان نیز بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

پایان یک روز به یادماندنی 

شب هنگام، در بازگشت به خانه، از پشت شیشه ماشین به بوستان نگاه می‌کردم و کم کم از آن دور می‌شدیم و در ذهنم به این مساله فکر می‌کردم که این فقط یک پارک نبود، بلکه هدیه‌ای بود به همه مردم کازرون برای ساختن خاطراتی نو ... .

چنین فضا‌هایی که خاطرات جمعی در آن‌ها شکل می‌گیرد، سزاوار توجه و نگهداری هستند.

ساخت، احیاء و بهسازی مکان‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی علاوه بر فراهم آوردن محیطی امن و شاد برای شهروندان موجب توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه می‌شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برچسب ها: بوستان خانواده ، باغ ، معماری ایرانی ، گشت و گذار
خبرهای مرتبط
مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد؛
مرمت باغ قاجاری منشی باشی شیراز
دیوار محوطه باغ نشاط لار مرمت می‌شود
اختصاص ۵ میلیارد ریال برای مرمت بنای تاریخی باغ نشاط در لارستان
شیراز؛
باغ تاریخی ارم مکانی دیدنی برای گردشگری + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
بوستان خانواده کازرون؛ هم آوایی معماری ایرانی و هیاهوی زندگی
بررسی چالش‌های صنف دندانپزشکی فارس؛ از بازرسی‌های غیرمعمول تا احضار‌های ناگهانی
آخرین اخبار
بررسی چالش‌های صنف دندانپزشکی فارس؛ از بازرسی‌های غیرمعمول تا احضار‌های ناگهانی
بوستان خانواده کازرون؛ هم آوایی معماری ایرانی و هیاهوی زندگی
استقبال هیئت‌های خارجی از شیراز اکسپو
در فارس تنش آبی بوده، اما بحران آب نداریم
مسجد وکیل؛ نگین معماری اسلامی در قلب شیراز + تصاویر
توسعه زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی لامرد/ تسهیل خدمات سرمایه‌گذاری در غالب مجوز‌های صنایع پایین‌دستی
آغاز ساخت خط تولید نوین گچ با صرفه‌جویی ۷۰ درصدی انرژی
رونمایی از تابلو کاشی هفت‌رنگ شیراز در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵
معرفی ۲ کتاب ارزشمند درس سحر و من فاخره‌ام
شیراز اکسپو سکوی پرتاب تولید ملی و صادرات منطقه‌ای
لامرد؛ قطب آینده‌دار پتروشیمی با تکمیل زنجیره متانول/تولید ۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی
کشف بزرگ‌ترین میدان گازی مستقل خشکی ایران در فارس
ورود TBM به ایستگاه شهید بهشتی/ ۱۰۰ هزار نفر در پروژه‌های شهرداری مشغول به کارند
۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های محروم فارس ساخته شده است
کشف بیش از ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس فارس و هرمزگان
آمادگی محور‌های شمالی فارس برای فصل بارش/ روکش آسفالت گردنه‌های کولی‌کش و شهیدآباد