نسیم خنک پاییزی وسوسه‌ کرد برای یک گشت و گذار عصرگاهی به بوستان خانواده در کازرون، باغی که معماری ایرانی و شور زندگی در آن به هم پیوند خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - هوا رو به خنکی میگذاشت و نسیم آرام عصرگاهی وزیدن گرفته بود و هر کسی را به بیرون رفتن از خانه و قدم زدن در دل طبیعت وسوسه میکرد. از خانواده خواستم تا برای یک گشت و گذار عصرگاهی به بوستان خانواده که به تازگی افتتاح شده و همه از آن حرف میزنند، برویم.
راهی این بوستان شدیم، که در کازرون، میدان امام حسین (ع)، بلوار ارتش، کوچه پمپ بنزین و در مجاورت دبیرستان فرزانگان واقع شده است.
ورودی بوستان، درِ آهنی بزرگی است، پس از گذر از آن، در فضایی متفاوت قرار میگیریم و به یک هشتی با معماری اصیل ایرانی قدم میگذاریم، در دو سوی این هشتی، اتاقهایی قرار گرفته و جلوی اتاقها نشیمن گاههایی است که با چند پله میتوان به آنها وارد شد. درِ اتاقها چوبی است و طاقچههایی در آنها ساخته شده که به صورت هلالی و قوسی شکل تزئین شدهاند. در زیر اتاقها نیز زیرزمین تعبیه شده است که در مجموع میتوان گفت هنر معماری ایرانی در همه اجزایش زنده و نمایان است.
جلوه گری آب و طبیعت
با عبور از هشتی، منظره حوض آب و فوارههای زیبای بوستان که آب را تا بالا پرتاب میکنند در برابر دیدگان پدیدار میشود به گونهای که آب و طبیعت جلوهای تماشایی را خلق کرده است.
آب، ابتدا از حوض نخست که در ارتفاع قرار دارد سرازیر میشود، سپس در مسیری پلکانی به آرامی پایین میرود و تا وسط بوستان سرازیر میشود تا به حوض دوم میرسد و در آن جاری میشود.
در امتداد دو سوی حوض و در نقاط مختلف بوستان، درختان و گیاهان گوناگونی جلوه گری میکنند و وجود نخلهای بلندقامت که در گوشه و کنار باغ با برگهای خود چتر گشودهاند، بر زیباییهای این بوستان افزوده است.
هیاهوی زندگی و شادی در بوستان
کودکان با شور و شوق فراوان در گوشه و کنار پارک به بازی مشغول هستند بویژه مسیر را که به سمت چپ باغ ادامه میدهم، صدای خنده و شادی بچهها بیشتر به گوش میرسد و آنها بر روی زمین بازی با وسایل رنگارنگ و سرسرهها ساعات شادی را سپری میکنند. در همان حوالی، وسایل ورزشی برای بزرگسالان هم نصب شده است.
خانوادههای بسیاری برای بهره بردن از این فضای سرسبز و دلنشین به بوستان آمدهاند، برخی روی چمنهای سبز حلقه زدهاند، گروهی بر روی نیمکتها گرد هم نشسته و گپ میزنند و بعضی حتی سفره شام خود را در همین فضای سبز گستردهاند.
این پارک ۳۶ هزار مترمربعی که به «باغ موحد» معروف است، حاصل حدود ۱۳ سال تلاش و سرمایهگذاری بیش از ۵۰ میلیارد تومانی است. حال که این گوهر سبز به دست ما سپرده شده، باید در حفظ و نگهداری آن بکوشیم تا آیندگان نیز بتوانند از آن بهرهمند شوند.
پایان یک روز به یادماندنی
شب هنگام، در بازگشت به خانه، از پشت شیشه ماشین به بوستان نگاه میکردم و کم کم از آن دور میشدیم و در ذهنم به این مساله فکر میکردم که این فقط یک پارک نبود، بلکه هدیهای بود به همه مردم کازرون برای ساختن خاطراتی نو ... .
چنین فضاهایی که خاطرات جمعی در آنها شکل میگیرد، سزاوار توجه و نگهداری هستند.
ساخت، احیاء و بهسازی مکانهای تاریخی، گردشگری و فرهنگی علاوه بر فراهم آوردن محیطی امن و شاد برای شهروندان موجب توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در جامعه میشوند.