با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از تولیدکنندگان داخلی نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» در ارومیه برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق اقتصادی در حوزه پوشاک دینی در ارومیه برگزار می شود.
نیر الهامی ادامه داد: نمایشگاه ملی پوشاک «گوهرشاد» با حضور ۵۰ تولیدکننده و عرضهکننده پوشاک ایرانی–اسلامی در ارومیه از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در ارومیه پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
وی ادامه داد: تعامل و همافزایی میان فعالان حوزه پوشاک حجاب، ایجاد رقابت سالم میان تولیدکنندگان، دسترسی آسان به پوشاک اسلامی و رونق اقتصادی از مهمترین اهداف برپایی این نمایشگاه است.
الهامی افزود: در ادامه نهضت حمایت از سرمایهگذاری و همزمان با همایش فرصتهای سرمایهگذاری (اینوا)، غرفهای ویژه جذب سرمایهگذاری در بخش پوشاک نیز در این نمایشگاه پیشبینی شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با تأکید بر خانواده محور بودن این رویداد اظهار کرد: پوشاک ایرانی–اسلامی متناسب با روحیه و سلیقه جوانان در این نمایشگاه عرضه میشود. همچنین میز خدمت، غرفه معرفی فرهنگ و پوشاک بومی آذربایجان غربی و مسابقات متنوع فرهنگی در طول برپایی نمایشگاه برپا خواهد بود.
الهامی در خصوص برگزاری سومین رویداد استانی جوانی جمعیت با بیان اینکه این رویداد در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری و حمایت از الگوهای موفق در حوزه ازدواج و خانواده برگزار میشود، اظهار کرد: ترویج سیاستهای جمعیتی، افزایش آگاهی خانوادهها و معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان، فرزندآوری و خانوادههای پربرکت از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا ۲۳مهر تعیین شده است، گفت: این رویداد در بخشهای خانواده، رسانه، سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای اجرایی، شرکتها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان و بخشهای جانبی با موضوع آلبوم دنیای شیرین فرزندم، ایدههای برتر در حوزه جوانی جمعیت، دستگاه برتر حوزه جوانی جمعیت از نگاه مردم، فعالین و منشگران جمعیتی برگزار میشود.