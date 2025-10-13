باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد که طی آن تیم‌های کرواسی و دانمارک مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

در گروه C دانمارک سه بر یک یونان را شکست داد. یونان با این شکست رویای حضور در جام جهانی را فراموش کرد. وایکینگ‌ها با گلزنی هویلوند، اندرسن و دمسگارد، پیروزی قاطع خود مقابل یونان را جشن گرفتند و تسولیس تک‌گل میهمان را به ثمر رساند تا نوار کلین‌شیت‌های دانمارک قطع شود.

ساعتی قبل هم اسکاتلند در دیگر دیدار این گروه با گلزنی اسکات مک‌تومینای به برتری ۲ بر یک مقابل بلاروس دست یافت. دانمارک با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۱۱+ در صدر جدول قرار دارد و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۵+ در تعقیب این تیم است. دانمارک و اسکاتلند در هفته آخر مرحله مقدماتی در گلاسکو به مصاف هم می‌روند و اگر هر دو بازی بعدیشان را پیروز شوند، جدال هفته آخر آنها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

در گروه G لهستان با دو گل لیتوانی را شکست داد. سباستین سیمانسکی در دقیقه ۱۵ با شلیک مستقیم از نقطه کرنر تیمش را پیش انداخت و در ادامه با پاس گل خود او، برتری تیم ۲ برابر شد. ارسال بال راست فنرباغچه با ضربه سر روبرت لواندوفسکی از محوطه ۶ قدم به تور دروازه توماس سودکاس‌کاس چسبید.

در دیدار زودهنگام این گروه هلند با ۴ گل فنلاند را در هم کوبید و با ۱۶ امتیاز به صدر جدول رده‌بندی گروه چسبید. لهستان با ۱۳ امتیاز در تعقیب نارنجی‌ها قرار دارد.

در گروه H اتریش که هر پنج بازی قبلیش را برده بود و فاصله‌ای تا صعود مستقیم نداشت، در خانه رومانی با گل دقیقه ۹۵ شکست خورد تا امید شاگردان لوچسکوی ۸۰ ساله برای دوم شدن در گروه و رسیدن به پلی آف زنده شود. اتریش با ۱۵ امتیاز در صدر جدول گروه جا گرفته و تیم‌های بوسنی و هرزگوین و رومانی با ۱۳ و ۱۰ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند؛ و در گروه L کرواسی با سه گل جبل الطارق را شکست داد. ارسال مارکو پاسالیچ با ضربه سر تونی فروک به گل نخست کرواسی تبدیل شد. لوورو مایر، بال راست ولفسبورگ در ابتدای نیمه دوم یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما لوکا سوشیچ با شلیک پای چپ از پشت محوطه ۶ قدم حساب کار را ۲ بر صفر کرد.

از ساعتی قبل هم چک دو بر یک از جزایر فارو شکست خورده بود تا کرواسی با این برد خیالش از بابت صعود مستقیم تا حد زیادی راحت شود. کرواسی با ۱۶ امتیاز صدر جدول گروه را در اختیار گرفته و در آستانه صعود مستقیم است. چک با ۱۳ امتیاز و یک بازی بیشتر نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده شاگردان زلاتکو دالیچ به شمار می‌رود.