مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا پیگیری شد که طی آن تیم‌های کرواسی و دانمارک مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قاره اروپا دیشب با برگزاری ۸ مسابقه در ۴ گروه پی‌گیری شد که طی آن تیم‌های کرواسی و دانمارک مقابل رقبا به پیروزی رسیدند.  

در گروه C دانمارک سه بر یک یونان را شکست داد. یونان با این شکست رویای حضور در جام جهانی را فراموش کرد. وایکینگ‌ها با گلزنی هویلوند، اندرسن و دمسگارد، پیروزی قاطع خود مقابل یونان را جشن گرفتند و تسولیس تک‌گل میهمان را به ثمر رساند تا نوار کلین‌شیت‌های دانمارک قطع شود.  

ساعتی قبل هم اسکاتلند در دیگر دیدار این گروه با گلزنی اسکات مک‌تومینای به برتری ۲ بر یک مقابل بلاروس دست یافت. دانمارک با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۱۱+ در صدر جدول قرار دارد و اسکاتلند با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل ۵+ در تعقیب این تیم است. دانمارک و اسکاتلند در هفته آخر مرحله مقدماتی در گلاسکو به مصاف هم می‌روند و اگر هر دو بازی بعدیشان را پیروز شوند، جدال هفته آخر آنها از حساسیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

در گروه G لهستان با دو گل لیتوانی را شکست داد.  سباستین سیمانسکی در دقیقه ۱۵ با شلیک مستقیم از نقطه کرنر تیمش را پیش انداخت و در ادامه با پاس گل خود او، برتری تیم ۲ برابر شد. ارسال بال راست فنرباغچه با ضربه سر روبرت لواندوفسکی از محوطه ۶ قدم به تور دروازه توماس سودکاس‌کاس چسبید.

در دیدار زودهنگام این گروه هلند با ۴ گل فنلاند را در هم کوبید و با ۱۶ امتیاز به صدر جدول رده‌بندی گروه چسبید. لهستان با ۱۳ امتیاز در تعقیب نارنجی‌ها قرار دارد.  

در گروه H اتریش که هر پنج بازی قبلیش را برده بود و فاصله‌ای تا صعود مستقیم نداشت، در خانه رومانی با گل دقیقه ۹۵ شکست خورد تا امید شاگردان لوچسکوی ۸۰ ساله برای دوم شدن در گروه و رسیدن به پلی آف زنده شود. اتریش با ۱۵ امتیاز در صدر جدول گروه جا گرفته و تیم‌های بوسنی و هرزگوین و رومانی با ۱۳ و ۱۰ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند؛ و در گروه L کرواسی با سه گل جبل الطارق را شکست داد.  ارسال مارکو پاسالیچ با ضربه سر تونی فروک به گل نخست کرواسی تبدیل شد. لوورو مایر، بال راست ولفسبورگ در ابتدای نیمه دوم یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما لوکا سوشیچ با شلیک پای چپ از پشت محوطه ۶ قدم حساب کار را ۲ بر صفر کرد.

از ساعتی قبل هم چک دو بر یک از جزایر فارو شکست خورده بود تا کرواسی با این برد خیالش از بابت صعود مستقیم تا حد زیادی راحت شود. کرواسی با ۱۶ امتیاز صدر جدول گروه را در اختیار گرفته و در آستانه صعود مستقیم است. چک با ۱۳ امتیاز و یک بازی بیشتر نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده شاگردان زلاتکو دالیچ به شمار می‌رود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی کرواسی
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
پیروزی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال/ تحقیر رژیم صهیونیستی در نروژ در داخل و خارج از زمین+ فیلم
مقدماتی جام جهانی در آسیا؛
شاگردان کی روش نیازمند معجزه برای رسیدن به جام جهانی/ یک تساوی تا صعود مستقیم امارات و عربستان
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در اروپا؛
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
دراز آویز هرکجا دیدی بدان پایینش دیگر کارنمی کند وبه گردنش آویزان کردند در غرب وشرق شما راحت میتوانی ناموس اینهایی که دراز آویز دارند باتعریف دراز آویز به ناموسشان کنارخودشان تجاوز کنید
۰
۰
پاسخ دادن
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
آخرین اخبار
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل