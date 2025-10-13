باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سرخپوشان در ۵ بازی مساوی کردند و طلسم پیروز نشدن در تهران را نتوانستند بشکنند، اظهار کرد: اختلاف امتیازها در جدول رده بندی زیاد نیست و پرسپولیس و استقلال به هم نزدیک هستند. مشکلی که پرسپولیس دارد همه تیمها هم با همین مشکل مواجه هستند. من اعتقاد دارم که هاشمیان را باید نگه دارند تا ببینیم به چه صورت میشود و به آن هدفی که این مربی میخواهد میرسد یا نمیرسد.
او افزود: سرخپوشان میخواهند بازیکنی برای خط حمله خریداری کنند که اگر این اتفاق بیفتد هاشمیان به نتیجه دلخواهش میرسد. اگر ۲، ۳ هفته دیگر هم نتایج پرسپولیس به همین منوال بود در آن صورت باشگاه باید تصمیم دیگری بگیرد. اگر هاشمیان عوض شود و سرمربی دیگری بیاید در آن صورت همه طرز تفکرها و تاکتیک و تکنیک تیم بهم میخورد. به نظرم باشگاه باید با هاشمیان کنار بیاید و در این باره هیئت مدیره و مدیرعامل مقصر نیستند، چون هر چه هاشمیان خواسته به او دادند و کمک هم کردند. من اعتقاد دارم بازیکنان کم کاری میکنند و فوتبالشان در سطح پولی که گرفتند، نیست. ۴، ۵ بازیکن مصدوم هستند و این موضوع به هاشمیان صدمه میزند. به نظرم پرسپولیس یکی، ۲ هفته دیگر نتیجه میگیرد.
سلطانی درباره اینکه گفته میشود که رضا درویش و وحید هاشمیان در صورت نتیجه نگرفتن پرسپولیس در بازی با خیبر خرم آباد عوض میشوند، گفت: نه، بعید میدانم. اگر اختلاف ۷، ۸ امتیاز با رقبا بود شاید این اتفاق میافتاد، اما با یکی، ۲ امتیاز اختلاف، تغییری صورت نمیگیرد. مطمئن باشید که هاشمیان ۲، ۳ هفته دیگر به هدف خود میرسد. به هر حال تمام تیمهای لیگ برتر فوتبال به مشکل برخورد کردند و به مرور زمان مصدومیت بازیکنان پرسپولیس از بین میرود و میتوانند پرسپولیس را همراهی کنند. من چند روز پیش در باشگاه پرسپولیس بودم و اصلا خبری در مورد برکناری وحید هاشمیان نبود و ایجنتها این شایعات را دامن میزنند و هیچ اتفاقی نمیافتد و درویش و هاشیمان در جای خود خواهند بود. اعتقاد دارم که باید تا لحظه آخر از سرمربی تیم حمایت کرد و اگر بخواهیم بعد از ۳، ۴ هفته، سرمربی تیم را عوض کنید که دیگر آن تیم نمیشود. به نظرم باید به این ۲ نفر فرصت داد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه انگار رضا درویش صدای هواداران را نمیشنود که خواهان کنار رفتنش هستند، بیان کرد: همه تیمها این مشکلات دارند. هواداران مبنا و اساس باشگاه هستند، اما آنها در جریان مسائل نیستند. اگر طرفداران پرسپولیس جای هواداران استقلال بودند که آشوب میشد. من از هواداران میخواهم که سعه صدر را داشته باشند و تیم خود را تشویق کنند تا سرخپوشان به نتایج دلخواه دست یابند.
سلطانی درباره اینکه وحید هاشمیان از احمدزاده در دفاع چپ استفاده میکند و به میلاد محمدی اعتقاد چندانی ندارد، بیان کرد: به نظرم هاشمیان در ارنج هایش اشتباه میکند. البته برخی از بازیکنان پرسپولیس مصدوم هستند و مجبور است که برخی ازبازیکنان را در پستهای غیر تخصصی شان بگذارد. هوادار باید طاقت داشته باشد. قول میدهم که پرسپولیس با یکی، ۲ برد به صدر جدول میرسد. من از هواداران میخواهم یک مقدار صبور باشند و حرف دیگران را گوش نکنند و به سرمربی تیم فرصت بدهند.
او درباره اینکه بازی پرسپولیس با خیبر خرم آباد را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: تیم خیبر خرم آباد دفاعی بازی میکند و فوتبال خاص خود را دارد و فقط با ضدحملات حرکت میکند. به هر حال همیشه به این صورت است که برخی از تیمها ۵، ۶ هفته اول به صدر جدول میآیند و بعد از آن سقوط میکنند و این حادثه است. من فکر میکنم تیم پرسپولیس راحت تیم خیبر خرم آباد را شکست میدهد و ۳ امتیاز را میگیرد و بالا میآید.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مساویهای زیاد و تعداد گلهای زده در هر بازی را چطور ارزیابی میکند، گفت:مساوی در خانه به نوعی باخت است. به هر حال نه تنها پرسپولیس بلکه همه تیمها با مشکل عدم گلزنی مواجه هستند. اگرهاشمیان از احمد زاده در دفاع چپ استفاده میکند مجبور است، بازیکنی ندارد و بازیکنانش مصدوم هستند. هاشمیان در مخمصهای گیر کرده است که مجبور است از احمد زاده دفاع کند.
سلطانی درباره اینکه اگر میلاد محمدی بازیکن بدی هست چرا به تیم ملی فوتبال دعوت شده است، گفت: تیم ملی فوتبال در سطح محلات هم نیست و هزینه الکی داریم برای تیم ملی میکنیم. کادر ضعیفی در کنار قلعه نویی دارند کار میکنند و در سطح تیم ملی نیستند. یکی از مسئولان روسیه کنایه زده و بیان کرده که ایرانیها برای گردشگری به روسیه آمده بودند. مهدی طارمی به فکر پایش است که مصدوم نشود. دعوت بازیکن به تیم ملی سلیقهای است.
پیشکسوت فوتبال درباره بازی دوستانه بعدی تیم ملی فوتبال با تیم ملی تانزانیا است، گفت: تیم تانزانیا رتبه ۱۰۷ را در رنکینگ جهانی دارد و نمیدانم این کشور در نقشه کجاست. تیم ملی فوتبال به جام جهانی میرود و به نظرم ما داریم الکی پول خرج میکنیم. من اعتقاد دارم درب فوتبال ایران را باید ۲ سال بست و پولها را صرف درست کردن زمینها کنیم و بستر را آماده کرده و بعد فوتبال را ادامه بدهیم.
دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه عملکرد بیرانوند را درون دروازه تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: بیرانوند گلهای وحشتناکی از روسیه خورد. به نظرم باید با بیرانوند خداحافظی کرد و از پیام نیازمند و حسینی باید در درون دروازه استفاده شود. من اعتقاد دارم تیم ملی فوتبال به جام جهانی میرود و یک سفر تفریحی میکند و ۳، ۴ گل میخورد و برمی گردد و الکی برای این تیم دارند خرج میکنند.
سلطانی بیان کرد: پولهای زیاد به بازیکنانی میدهند که اصلا در تخصصشان نیست. مثلا بازیکنی ۶ کلاس سواد دارد و ۱۵۰ میلیارد تومان پول میگیرد. شما ببینید فاصله بازیکنان از لحاظ مالی با هم وحشتناک است و بازیکنی که میلیاردی قرارداد میبندد در تیم ملی هم بازی خوبی نمیکند و فقط فکرش در زمین مسابقه این است که این پول را کجا سرمایه گذاری کند و فوتبال در درجه دهم برایش اهمیت دارد، چون وقتی ۱۰۰ میلیارد به بازیکنی میدهید انتظارش از او نداشته باشید که او عملکرد خوبی داشته باشد، چون فکرش به دنبال اقتصاد است و به فکر بازی کردن نیست.