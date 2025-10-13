پیشکسوت فوتبال می‌گوید که تیم تانزانیا در رتبه ۱۰۷ جهان قرار دارد و نمی‌دانم در کجای نقشه جهان هست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهروز سلطانی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره اینکه سرخپوشان در ۵ بازی مساوی کردند و طلسم پیروز نشدن در تهران را نتوانستند بشکنند، اظهار کرد: اختلاف امتیاز‌ها در جدول رده بندی زیاد نیست و پرسپولیس و استقلال به هم نزدیک هستند. مشکلی که پرسپولیس دارد همه تیم‌ها هم با همین مشکل مواجه هستند. من اعتقاد دارم که هاشمیان را باید نگه دارند تا ببینیم به چه صورت می‌شود و به آن هدفی که این مربی می‌خواهد می‌رسد یا نمی‌رسد.

برخی از بازیکنان پرسپولیس کم کاری می کنند 

او افزود:  سرخپوشان می‌خواهند بازیکنی برای خط حمله خریداری کنند که اگر این اتفاق بیفتد هاشمیان به نتیجه دلخواهش  می‌رسد. اگر ۲، ۳ هفته دیگر هم نتایج پرسپولیس به همین منوال بود در آن صورت باشگاه باید تصمیم دیگری بگیرد. اگر هاشمیان عوض شود و سرمربی دیگری بیاید در آن صورت همه طرز تفکر‌ها و تاکتیک و تکنیک تیم  بهم می‌خورد. به نظرم باشگاه باید با هاشمیان کنار بیاید و در این باره هیئت مدیره و مدیرعامل مقصر نیستند، چون هر چه هاشمیان خواسته به او دادند و کمک هم کردند. من اعتقاد دارم بازیکنان کم کاری می‌کنند و فوتبالشان در سطح پولی که گرفتند، نیست. ۴، ۵ بازیکن مصدوم هستند و این موضوع به هاشمیان صدمه می‌زند. به نظرم پرسپولیس یکی، ۲ هفته دیگر نتیجه می‌گیرد.

ایجنت ها شایعات کنار گذاشتن درویش و هاشمیان را دامن می زنند 

سلطانی درباره اینکه گفته می‌شود که رضا درویش و وحید هاشمیان در صورت نتیجه نگرفتن پرسپولیس در بازی با خیبر خرم آباد عوض می‌شوند، گفت: نه، بعید می‌دانم. اگر اختلاف ۷، ۸ امتیاز با رقبا بود شاید این اتفاق می‌افتاد، اما با یکی، ۲ امتیاز اختلاف، تغییری صورت نمی‌گیرد. مطمئن باشید که هاشمیان ۲، ۳ هفته دیگر به هدف خود می‌رسد. به هر حال تمام تیم‌های لیگ برتر فوتبال به مشکل برخورد کردند و به مرور زمان مصدومیت بازیکنان پرسپولیس  از بین می‌رود و می‌توانند پرسپولیس را همراهی کنند. من چند روز پیش در باشگاه پرسپولیس بودم و اصلا خبری در مورد برکناری وحید هاشمیان نبود و ایجنت‌ها این شایعات را دامن می‌زنند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد و درویش و هاشیمان در جای خود خواهند بود. اعتقاد دارم که باید تا لحظه آخر از سرمربی تیم حمایت کرد و اگر بخواهیم بعد از ۳، ۴ هفته، سرمربی تیم را عوض کنید که دیگر آن تیم نمی‌شود. به نظرم باید به این ۲ نفر فرصت داد.

اگر طرفداران پرسپولیس  جای هواداران استقلال بودند که آشوب می‌شد

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه انگار رضا درویش صدای هواداران را نمی‌شنود که خواهان کنار رفتنش هستند، بیان کرد: همه تیم‌ها این مشکلات دارند. هواداران مبنا و اساس باشگاه هستند، اما آنها در جریان مسائل نیستند. اگر طرفداران پرسپولیس  جای هواداران استقلال بودند که آشوب می‌شد. من از هواداران می‌خواهم که سعه صدر را داشته باشند و تیم خود را تشویق کنند تا سرخپوشان به نتایج دلخواه دست یابند.

قول می‌دهم که پرسپولیس با یکی، ۲ برد به صدر جدول می‌رسد

سلطانی درباره اینکه وحید هاشمیان از احمدزاده در دفاع چپ استفاده می‌کند و به میلاد محمدی اعتقاد چندانی ندارد، بیان کرد: به نظرم هاشمیان در ارنج هایش اشتباه می‌کند. البته برخی از بازیکنان پرسپولیس مصدوم هستند و مجبور است که برخی ازبازیکنان را در پست‌های غیر تخصصی شان بگذارد. هوادار باید طاقت داشته باشد. قول می‌دهم که پرسپولیس با یکی، ۲ برد به صدر جدول می‌رسد. من از هواداران می‌خواهم یک مقدار صبور باشند و حرف دیگران را گوش نکنند و به سرمربی تیم فرصت بدهند.

او درباره اینکه بازی پرسپولیس با خیبر خرم آباد را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد:  تیم خیبر خرم آباد دفاعی بازی می‌کند و فوتبال خاص خود را دارد و فقط با ضدحملات حرکت می‌کند. به هر حال همیشه به این صورت است که برخی از تیم‌ها ۵، ۶ هفته اول به صدر جدول می‌آیند و بعد از آن سقوط می‌کنند و این حادثه است. من فکر می‌کنم تیم پرسپولیس راحت تیم خیبر خرم آباد را شکست می‌دهد و ۳ امتیاز را می‌گیرد و بالا می‌آید.

هاشمیان مجبور است از احمد زاده در دفاع چپ استفاده کند 

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مساوی‌های زیاد و تعداد گل‌های زده در هر بازی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت:مساوی در خانه به نوعی باخت است. به هر حال نه تنها پرسپولیس بلکه همه تیم‌ها با مشکل عدم گلزنی مواجه هستند. اگرهاشمیان از احمد زاده در دفاع چپ استفاده می‌کند مجبور است، بازیکنی ندارد و بازیکنانش مصدوم هستند. هاشمیان در مخمصه‌ای گیر کرده است که مجبور است از احمد زاده دفاع کند.

طارمی به فکر پایش است تا مصدوم نشود 

سلطانی درباره اینکه اگر میلاد محمدی بازیکن بدی هست چرا به تیم ملی فوتبال دعوت شده است، گفت: تیم ملی فوتبال در سطح محلات هم نیست و هزینه الکی داریم برای تیم ملی می‌کنیم.  کادر ضعیفی در کنار قلعه نویی دارند کار می‌کنند و در سطح تیم ملی نیستند. یکی از مسئولان روسیه کنایه زده و بیان کرده که ایرانی‌ها برای گردشگری به روسیه آمده بودند. مهدی طارمی به فکر پایش است که مصدوم نشود. دعوت بازیکن به تیم ملی سلیقه‌ای است.

تیم تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟

پیشکسوت فوتبال درباره بازی دوستانه  بعدی تیم ملی فوتبال با تیم ملی تانزانیا است، گفت: تیم تانزانیا رتبه ۱۰۷ را در رنکینگ جهانی دارد و نمی‌دانم این کشور در نقشه کجاست. تیم ملی فوتبال به جام جهانی می‌رود و به نظرم ما داریم الکی پول خرج می‌کنیم. من اعتقاد دارم درب فوتبال ایران را باید ۲ سال بست و پول‌ها را صرف درست کردن زمین‌ها کنیم و بستر را آماده کرده  و بعد فوتبال را ادامه بدهیم.

باید با بیرانوند خداحافظی کنند 

دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه عملکرد بیرانوند را درون دروازه تیم ملی فوتبال چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بیرانوند گل‌های وحشتناکی از روسیه خورد. به نظرم باید با بیرانوند خداحافظی کرد و از پیام نیازمند و حسینی باید در درون دروازه استفاده شود.  من اعتقاد دارم تیم ملی فوتبال به جام جهانی می‌رود و یک سفر تفریحی می‌کند و ۳، ۴ گل می‌خورد و  برمی گردد و الکی برای این تیم دارند خرج می‌کنند.

برای بازیکن میلیاردی، فوتبال در درجه اول قرار ندارد 

سلطانی بیان کرد: پول‌های زیاد به بازیکنانی می‌دهند که اصلا در تخصصشان نیست. مثلا بازیکنی ۶ کلاس سواد دارد و ۱۵۰ میلیارد تومان پول می‌گیرد. شما ببینید فاصله بازیکنان از لحاظ مالی  با هم وحشتناک است و بازیکنی که میلیاردی قرارداد می‌بندد در تیم ملی هم بازی خوبی نمی‌کند و فقط فکرش در زمین مسابقه این است که این پول را کجا سرمایه گذاری کند و فوتبال در درجه دهم برایش اهمیت دارد، چون وقتی ۱۰۰ میلیارد به بازیکنی می‌دهید انتظارش از او نداشته باشید که او عملکرد خوبی داشته باشد، چون فکرش به دنبال اقتصاد است و به فکر بازی کردن نیست.   

 

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
از نگاه ترانسفر مارکت؛
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
تمرین بدنی تیم ملی فوتبال در دوبی/ ملی‌پوشان عصر امروز در باشگاه النصر
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
تانزانیا حریف تیم ملی فوتبال را بهتر بشناسیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آره پیام نیازمند خوبه که وقتی داخل دروازه وایمیسه انگاری تیم ده نفره هست ...
۱
۰
پاسخ دادن
Romania
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
یکی از مسولین تیم روسیه مصاحبه کرده گفت تیم ملی ایران برای تفریح اومدن روسیه نه فوتبال ،برایشان اهمیت نداره و تلاش نمیکنند ،گفت چجوری این تیم سعود کرده
۱
۲
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
Bmsoq20
۰۹:۵۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
سلام
لطفاً هر کسی را صاحب نظر نکنید... در حال حاظر سلطانی کجای فوتبال قرار دارد
۹
۲
پاسخ دادن
Romania
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
تو کجای فوتبالی که سلطانی نقد میکنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ابوسعید خدرى از پیغمبر (ص) روایت نموده كه فرمود:

امت من در زمان مهدى (عج) چنان در فراخى معیشت به سر برند كه هیچگاه پیش از آن ندیده باشند . آسمان پى در پى بركات خود را براى آنان فرو مى ریزد و زمین آنچه دارد بیرون مى دهد.

از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

پيامبر اکرم(صلي الله عليه و آله وسلم) مي‌فرمايند:
«هر کس بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

دستت درد نکنه

اما اینجا در مورد فوتباله . تو پیامها و اخبار مذهبی از این توصییه ها بگذارید
Iran (Islamic Republic of)
ملك
۰۹:۴۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آقاي كيروش هم با هدف بررسي سرعت و قدرت تيم بازهيهاي زيادي با تيم هاي آفريقايي گذاشتند و نتيجه خوب گرفتند به نظر من مسئولين تصميم خوبي گرفتند البته بازي با تيم هاي خوب هم كه در دستور كار قرار دارد لطفا در نظرات از مربيان به روز تر استفاده كنيد
۸
۲
پاسخ دادن
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
آخرین اخبار
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل