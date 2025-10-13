تیم فوتبال پرسپولیس در بازی با خیبر خرم آباد چند مصدوم دارد و این موضوع به دغدغه هاشمیان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می رود که چند بازیکن مصدوم دارد و این موضوع به دغدغه اصلی هاشمیان تبدیل شده است. 

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس به شرح زیر است:

روند درمان کمر رضا شکاری شروع شده و احتمالا ۳ هفته دیگر وضعیت حضور در مسابقه را پیدا می‌کند. سرژ اوریه از لحاظ فیزیکی مشکلی ندارد و بعد تست مجدد هپاتیت، می تواند برای هاشمیان بازی کند.

حسین کنعانی هم کم کم به تمرینات گروهی اضافه می شود. محمد عمری مشکلی از ناحیه زانو ندارد اما برای رهایی از گرفتگی و سفتی کشاله ران، با چند جلسه تمرین ، به شرایط مسابقه می رسد. مشکل اصلی او که یکی، دو  ماهی از میادین به دور بود، به زانویش مربوط می شد و اکنون  مشکلی از این ناحیه ندارد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، بازیکنان مصدوم پرسپولیس
خبرهای مرتبط
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
آخرین اخبار
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ شاگردان لی دو هی در گروه سخت والیبال زنان
یامال بازار نقل و انتقالات فوتبال را بهم ریخت
ایران پایین‌تر از اندونزی هشتمین تیم ملی فوتبال با ارزش قاره کهن
ابراز رضایت سرمربی تیم ملی فوتبال تانزانیا برای دیدار با ایران
سهمیه جهانی تیم ملی تنیس روی میز زنان با برتری بر قزاقستان در آسیا
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
سرژ اوریه مجوز بازی گرفت
اعلام لیست فوتسال ایران برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
تیم ملی تنیس روی میز به جمع ۸ تیم برتر آسیا صعود کرد
دام چهارصد میلیون یورویی الهلال برای صید یامال
غنا به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس
تانزانیا در کجای نقشه قرار دارد؟/ تیم ملی برای سفر تفریحی به جام جهانی می‌رود
خیال کروات‌ها تا حد زیادی راحت شد/ پسران رانگنیک مقابل لوچسکوی ۸۰ ساله غافلگیر شدند+ فیلم
حدادی: بابت اتفاقات کره جنوبی عذرخواهی می‌کنم
دنیامالی: باید در همه رشته‌ها موفق شویم و پرچم ایران را به اهتزاز درآوریم
پزشکیان خطاب به ورزشکاران: اخلاق جوانمردی و فرهنگ ایرانی، مدال‌هایتان را ارزشمندتر می‎‌کند
انتظار کسب نتایج خوب در بازی‌های آسیایی جوانان را داریم/ امیدواریم میزبان بازی‌های کشور‌های اسلامی باشیم
هاشمی: ۶۰ درصد اعتبارات فدراسیون‌ها پرداخت شده است
هلند در یک قدمی صعود به جام جهانی/ پیروزی اسکاتلند و شکست جمهوری چک
براری: از لحاظ مدالی عملکرد ضعیف‌تری نسبت به رقبا داشتیم
اعلام زمان بازی‌های تورنمنت چهارجانبه امارات
مهدی تاج: تیم ملی جای استعدادهاست نه پرورش بازیکن
مراسم بدرقه کاروان ورزشی ایران به المپیک آسیایی برگزار شد
تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد
سازمان لیگ درخواست پرسپولیس را رد کرد
رکورد ملی۲۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه در ابوظبی شکست
حضور حسین وفایی در مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد ایرلند شمالی
باشگاه پرسپولیس خواستار تعویق بازی با خیبر خرم آباد شد
صعود نمایندگان ایران در جدیدترین رنکینک جهانی اینلاین فری استایل