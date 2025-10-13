تیم فوتبال پرسپولیس در بازی با خیبر خرم آباد چند مصدوم دارد و این موضوع به دغدغه هاشمیان تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم آباد می رود که چند بازیکن مصدوم دارد و این موضوع به دغدغه اصلی هاشمیان تبدیل شده است.

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس به شرح زیر است:

روند درمان کمر رضا شکاری شروع شده و احتمالا ۳ هفته دیگر وضعیت حضور در مسابقه را پیدا می‌کند. سرژ اوریه از لحاظ فیزیکی مشکلی ندارد و بعد تست مجدد هپاتیت، می تواند برای هاشمیان بازی کند.

حسین کنعانی هم کم کم به تمرینات گروهی اضافه می شود. محمد عمری مشکلی از ناحیه زانو ندارد اما برای رهایی از گرفتگی و سفتی کشاله ران، با چند جلسه تمرین ، به شرایط مسابقه می رسد. مشکل اصلی او که یکی، دو ماهی از میادین به دور بود، به زانویش مربوط می شد و اکنون مشکلی از این ناحیه ندارد.