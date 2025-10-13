فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف ۵۱ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران ایستگاه بازرسی سهل آباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری‌ام وی‌ام مشکوک شده و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، مقدار ۵۱ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای داخل خودرو جاساز شده بود کشف کردند.

سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.