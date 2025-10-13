روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی کارنامه محمد کاسبی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - برگزاری نشست شرم الشیخ در مصر ، بررسی کارنامه محمد کاسبی و همچنین حضور باشکوه مردم لبنان در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت تنها بخشی از تیتر امروز روزنامه های کشورمان است.

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر

برچسب ها: صفحه نخست روزنامه ها ، روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۶ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ مهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است