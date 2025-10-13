روزنامه های امروز به موضوعاتی نظیر بررسی کارنامه محمد کاسبی پرداختند.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0646\u0634\u0633\u062a \u0634\u0631\u0645 \u0627\u0644\u0634\u06cc\u062e \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0631 \u060c \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u06a9\u0627\u0633\u0628\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u062a\u0646\u0647\u0627 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n