باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- امین ترفع رئیس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه جلسه سهجانبه ایران، روسیه و آذربایجان در باکو برگزار خواهد شد گفت:در این جلسه، روسای کمیسیون مشترک آذربایجان، روسیه و ایران حضور خواهند داشت و در مورد همکاریهای سه کشور در کریدور شمال-جنوب صحبت خواهند کرد.
وی ادامه داد:در این جلسه همکاری در زمینه حمل و نقل ، ترانزیت، بهبود زیرساختها انجام می شود گفت: برای روانسازی حمل و نقل در مرزهای مشترک (ایران و آذربایجان، آذربایجان و روسیه) هم در این جلسه رایزنی های لازم صورت میگیرد.
او بیان کرد:یکی دیگر از موضوعات مهم در این دیدار بررسی ایجاد کریدور انرژی بین سه کشور در حوزه برق و همکاریهای دو جانبه با نخستوزیر آذربایجان و نخستوزیر روسیه است.
وی در خصوص پروژههای مشترک بین سه کشور هم گفت: پروژه رشت-آستارا یکی از مهم ترین پروژههای مهم کشور است که پیشرفت قابل توجهی در حوزه تملک اراضی آن صورت گرفته و تلاش برای تسریع در عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
ترفع گفت: روز سهشنبه، مقامات سه کشور به آستارا در ایران سفر خواهند کرد و از پایانه جدید آستارا و جادههای در حال ساخت در آستارا ، پایانه ریلی آستارا ، همچنین پروژه راهآهن رشت-آستارا و پایانه مرزی آستارا بازدید خواهند کرد و در صورت نیاز، دستورات لازم برای تسریع در روند حمل و نقل و پروژههای مشترک بین سه کشور صادر خواهد شد.
