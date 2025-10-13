چهاردهمین محفل نقل دلدادگی گرامیداشت شهید اقتدار قربانعلی فلاحی نیا در فرهنگسرای الغدیر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌محفل نقل دلدادگی حکایت عشق، ایثار و جانفشانی‌های فرماندهان، رزمندگان و دلیرمردان و زنان هشت سال دفاع مقدس است که از زبان مادران و پدران شهدا، همرزمان و فرماندهان جنگ برای نسل جوان به گونه‌ای جذاب و شنیدنی روایت می‌شود.

در این محفل همسر شهید والامقام قربانعلی فلاحی نیا از تصویر نقاشی شده همسر و نیز پدر شهیدش که از رزمندگان ۸ دفاع مقدس بود رونمایی کرد.



شهید قربانعلی فلاحی نیا در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به فیض رفیع شهادت نایل آمد.

این مراسم همواره با هدف تکریم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس و نشر و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.