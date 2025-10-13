تیم ملی فوتبال غنا با پس از پیروزی برابر کوموروس در مرحله مقدماتی، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را به‌صورت رسمی قطعی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله انتخابی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا با برگزاری ۷ مسابقه در ۳ گروه پی‌گیری شد که در مهمترین بازی تیم ملی غنا حضور خود در آمریکای شمالی را قطعی کرد.  غنا با تک گل محمد کودوس، ستاره تاتنهام مقابل کومور پیروز شد تا در گروه I مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۵ امتیازی شود. این پنجمین حضور ستاره‌های سیاه در جام جهانی فوتبال به شمار می‌رود؛ غنا در ۶ دوره اخیر تنها یک بار (روسیه ۲۰۱۸) از صعود به جام جهانی بازماند.

همچنین مصر کارزار انتخابی جام جهانی را با برتری خانگی خفیف مقابل گینه بیسائو به پایان رساند. صعود فرعون‌ها به جام ۲۰۲۶ پیش از این قطعی شده بود. محمد حمدی، مدافع چپ الاهرام با ضربه سر در دقیقه ۱۱ تک‌گل این مسابقه را به ثمر رساند. بورکینافاسو در دیگر دیدار این گروه با نتیجه ۳ بر یک از سد اتیوپی گذشت. هر ۳ گل اسب‌ها را پیره لاندری کابوره، بازیکن هارتس اسکاتلند به ثمر رساند.   صعود مصر با ۲۶ امتیاز پیش از این قطعی شده بود و بورکینافاسو با ۲۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. بورکینافاسو در حال حاضر در بین ۴ تیم برتر دوم قرار دارد، اما برای حضور در پلی‌آف باید منتظر پایان این مرحله در دیگر گروه‌ها بماند.

نیجر در تک‌مسابقه گروه پنجم با یک گل از سد زامبیا گذشت و با ۱۵ امتیاز به رده دوم گروه و جایگاه سوم جدول مشترک تیم‌های دوم رسید. بخت این تیم برای حضور در پلی‌آف همچنان زنده است.

Iran (Islamic Republic of)
Amini
۱۱:۲۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
احتمال صعود بنین و دماغه سبز هم هست
