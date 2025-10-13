باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه تعویض کنتور‌های معمولی به کنتور‌های هوشمند پرداخت و گفت: هدف ما کنترل مصرف برق از طریق کنتور‌های هوشمند و کنترل‌های هوشمند است. امسال برنامه داریم تا پایان سال نزدیک به ۶۰ هزار کنتور را در استان تهران هوشمند کنیم.

او افزود: در حال حاضر، حدود ۲۵۸ هزار کنتور در استان تهران هوشمند شده است و ما توانسته‌ایم نزدیک به ۶۰ درصد بار مصرفی را با این کنترل‌ها مدیریت کنیم. چشم‌انداز ما این است که تا پایان دولت، این رقم به حدود ۸۰۰ هزار کنتور در استان تهران افزایش یابد.