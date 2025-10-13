باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گفت: من لازم می‌دانم در خصوص FATF و دو کنوانسیون پالرمو و CFT توضیح بدهم که در مجلس دهم به تصویب رسید سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما متأسفانه به‌مدت هفت سال در آن‌جا بایگانی شد که در سال جاری، با نامه‌ای که آقای رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نوشتند، ایشان دستور بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که پالرمو در اردیبهشت‌ تصویب و به مجلس ابلاغ شد و مجلس هم آن را به دولت ابلاغ کرد و عملاً جمهوری اسلامی ایران به پالرمو ملحق شد.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: درخصوص کنوانسیون CFT نیز باید گفت در نهم مهر ماه جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چندین جلسه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه، بررسی‌های مختلفی صورت گرفت و تصویب شد و هم‌اکنون به مجلس ارائه شده است.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد: مخالفینی که مخالف تاریخی پیوستن به FATF هستند و از همان اول با برجام و FATF مخالف بودند، مجددا می‌خواهند جلوی این را بگیرند و یک طرح دوفوریتی آوردند تا از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کنند. به همین دلیل لازم است بررسی کنیم که دلیل این عزیزان چیست و آیا دغدغه‌های این عزیزان در قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شده یا نه و آتیا دلیل اینها در جهت منافع ملی است و یا دلیلشان سیاسی است.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس بررسی‌های بنده، تمامی دغدغه‌های این عزیزان در قانون مصوب دیده شده است. ازجمله دغدغه‌‌هایی که مطرح‌ شده این است که نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و یا به امنیت ملی آسیب برسد و یا نتوانیم به گروه‌های مقاومت کمک کنیم و یا قوانینی که در FATF است و ذیل آن در پالرمو و CFT است به منافع ملی کشور ضرر بزند.

سپهوند بیان کرد: در ۱۵ شرطی که در مجلس دهم به تصویب رسید و در شرطی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص CFT دیده شده است هیچ جای نگرانی برای این عزیزان نگذاشته است.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۹۴ کشور عضو FATF هستند که پنجاه کشور از میان آن‌ها بر اساس قوانین داخلی خود، شروطی را برای همکاری با FATF تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما شرط گذاشته‌ایم که دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد تراکنش‌هایی که باعث تحریم کشور می‌شود را به FATF ارائه دهد همچنین شرط گذاشتیم که که ایران فقط لیست گروه‌های تروریستی‌ای را بپذیرد که شورای عالی امنیت ملی کشورمان آن‌ها را تصویب کند. علاوه بر این شرط گذاشتیم که دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد تراکنش‌هایی را که اظهار آنها خلاف منافع ملی ما است به FATF عرضه کند.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: یک شرط بسیار کلیدی که گذاشتیم و حق تحفظ ما است اینکه اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شود همچنین در مورد آخرین شرطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا گذاشته است باید گفت که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود با FATF رفتار خواهد کرد بنابراین دیگر هیچ دغدغه‌ای باقی نمی‌ماند.

سپهوند تصریح کرد: ازجمله خسارت‌های ناشی که از نپیوستن به FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ممکن است برای کشورمان ایجاد شود این است که ما نمی‌توانیم مناسبات رسمی بانکی و مالی خود را حتی با کشورهای حتی دوست و همسایه برقرار کنیم یعنی نفتی که ما در این مدت فروختیم نتوانستیم پول آن را برگردانیم و با مواد اولیه و تجهیزات تهاتر کردیم و این امر موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی شد و هزینه‌های زیادی را به دلالانی که واسطه هستند و در دور زدن تحریم‌ها از آنها کمک می‌گیریم، پرداخت کنیم و همه اینها خساراتی است که به مردم و کشور وارد می‌شود.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: درواقع می‌توان گفت نپیوستن به FATF یک خودتحریمی برای کشور ایجاد کرده و هیچ دلیل وجود ندارد که این کار را انجام دهیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی دوستان می‌گویند اگر ما عضو FATF شویم نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم در صورتی که این دو موضوع یک مقوله جدا هستند چون تحریم‌هاً ذیل قطعنامه‌های سازمان ملل و درخصوص مسائل هسته‌ای هستند و یا تحریم‌های ثانویه آمریکا است که اعمال کرده‌اند.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: CFT یک معاهده‌ی بین‌المللی بین بانک‌های جهان است که قواعد و قوانین خاص خود را دارد و این‌طور نیست که ما ذیل شش قطعنامه قرار گرفتیم FATF بگوید که من هم تحریم می‌کنم؛ شما می‌توانید با قوانین و قواعد مربوط به FATF معادلات بانکی را انجام دهید.

سپهوند در پایان گفت: ما ۱۵ شرط در مورد پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT قرار دادیم و این شروط باعث می‌شوند که منافع ملی ما کاملا حفظ شود و اگر FATF نپذیرفت ما در اینجا قانون آوردیم که به آن ملحق نخواهیم شد بنابراین جای نگرانی برای این عزیزانی که طرح دوفوریتی آوردند نمی‌ماند و اگر این مسیر را کمافی‌السابق ادامه دهند درواقع به‌دنبال یک جریان سیاسی خاص برای ممانعت از توسعه و حرکت کشور به سمت جلو و رفع مشکلات مالی و اقتصادی هستند.