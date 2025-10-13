دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید مخالفان پیوستن به FATF در مجلس یک طرح دوفوریتی آوردند تا از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عبدالرضا سپهوند دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT گفت: من لازم می‌دانم در خصوص FATF و دو کنوانسیون پالرمو و CFT توضیح بدهم که در مجلس دهم به تصویب رسید سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما متأسفانه به‌مدت هفت سال در آن‌جا بایگانی شد که در سال جاری، با نامه‌ای که آقای رئیس‌جمهور به مقام معظم رهبری نوشتند، ایشان دستور بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که پالرمو در اردیبهشت‌ تصویب و به مجلس ابلاغ شد و مجلس هم آن را به دولت ابلاغ کرد و عملاً جمهوری اسلامی ایران به پالرمو ملحق شد.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: درخصوص کنوانسیون CFT نیز باید گفت در نهم مهر ماه جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چندین جلسه با حضور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه، بررسی‌های مختلفی صورت گرفت و تصویب شد و هم‌اکنون به مجلس ارائه شده است. 

عضو فراکسیون مستقلین مجلس اظهار کرد: مخالفینی که مخالف تاریخی پیوستن به FATF هستند و از همان اول با برجام و FATF مخالف بودند، مجددا می‌خواهند جلوی این را بگیرند و یک طرح دوفوریتی آوردند تا از ابلاغ این مصوبه جلوگیری کنند. به همین دلیل لازم است بررسی کنیم که دلیل این عزیزان چیست و آیا دغدغه‌های این عزیزان در قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده شده یا نه و آتیا دلیل اینها در جهت منافع ملی است و یا دلیلشان سیاسی است.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس بررسی‌های بنده، تمامی دغدغه‌های این عزیزان در قانون مصوب دیده شده است. ازجمله دغدغه‌‌هایی که مطرح‌ شده این است که نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و یا به امنیت ملی آسیب برسد و یا نتوانیم به گروه‌های مقاومت کمک کنیم و یا قوانینی که در FATF است و ذیل آن در پالرمو و CFT است به منافع ملی کشور ضرر بزند.

سپهوند بیان کرد: در ۱۵ شرطی که در مجلس دهم به تصویب رسید و در شرطی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص CFT دیده شده است هیچ جای نگرانی برای این عزیزان نگذاشته است.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر، ۱۹۴ کشور عضو FATF هستند که پنجاه کشور از میان آن‌ها بر اساس قوانین داخلی خود، شروطی را برای همکاری با FATF تعیین کرده‌اند. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما شرط گذاشته‌ایم که دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد تراکنش‌هایی که باعث تحریم کشور می‌شود را به FATF ارائه دهد همچنین شرط گذاشتیم که که ایران فقط لیست گروه‌های تروریستی‌ای را بپذیرد که شورای عالی امنیت ملی کشورمان آن‌ها را تصویب کند. علاوه بر این شرط گذاشتیم که دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد تراکنش‌هایی را که اظهار آنها خلاف منافع ملی ما است به FATF عرضه کند.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: یک شرط بسیار کلیدی که گذاشتیم و حق تحفظ ما است اینکه اگر FATF شروط ایران را نپذیرد، دولت جمهوری اسلامی ایران حق ندارد به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شود همچنین در مورد آخرین شرطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا گذاشته است باید گفت که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود با FATF رفتار خواهد کرد بنابراین دیگر هیچ دغدغه‌ای باقی نمی‌ماند.

سپهوند تصریح کرد: ازجمله خسارت‌های ناشی که از نپیوستن به FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ممکن است برای کشورمان ایجاد شود این است که ما نمی‌توانیم مناسبات رسمی بانکی و مالی خود را حتی با کشورهای حتی دوست و همسایه برقرار کنیم یعنی نفتی که ما در این مدت فروختیم نتوانستیم پول آن را برگردانیم و با مواد اولیه و تجهیزات تهاتر کردیم و این امر موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش ۲۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی شد و هزینه‌های زیادی را به دلالانی که واسطه هستند و در دور زدن تحریم‌ها از آنها کمک می‌گیریم، پرداخت کنیم و همه اینها خساراتی است که به مردم و کشور وارد می‌شود.

دبیر دوم کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: درواقع می‌توان گفت نپیوستن به FATF یک خودتحریمی برای کشور ایجاد کرده و هیچ دلیل وجود ندارد که این کار را انجام دهیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی دوستان می‌گویند اگر ما عضو FATF شویم نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم در صورتی که این دو موضوع یک مقوله جدا هستند چون تحریم‌هاً ذیل قطعنامه‌های سازمان ملل و درخصوص مسائل هسته‌ای هستند و یا تحریم‌های ثانویه آمریکا است که اعمال کرده‌اند.

نماینده مردم چگنی و خرم‌آباد در مجلس بیان کرد: CFT یک معاهده‌ی بین‌المللی بین بانک‌های جهان است که قواعد و قوانین خاص خود را دارد و این‌طور نیست که ما ذیل شش قطعنامه قرار گرفتیم FATF بگوید که من هم تحریم می‌کنم؛ شما می‌توانید با قوانین و قواعد مربوط به FATF معادلات بانکی را انجام دهید.

سپهوند در پایان گفت: ما ۱۵ شرط در مورد پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT قرار دادیم و این شروط باعث می‌شوند که منافع ملی ما کاملا حفظ شود و اگر FATF نپذیرفت ما در اینجا قانون آوردیم که به آن ملحق نخواهیم شد بنابراین جای نگرانی برای این عزیزانی که طرح دوفوریتی آوردند نمی‌ماند و اگر این مسیر را کمافی‌السابق ادامه دهند درواقع به‌دنبال یک جریان سیاسی خاص برای ممانعت از توسعه و حرکت کشور به سمت جلو و رفع مشکلات مالی و اقتصادی هستند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: کنوانسیون پالرمو ، لایحه CFT ، لوایح FATF
خبرهای مرتبط
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند
دو شرط مهم ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT
پذیرش CFT؛ چالش حقوقی و سیاسی برای جبهه مقاومت
موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT
صمصامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تصویب CFT پس از اجرای اسنپ‌بک مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب است
پوردهقان مطرح کرد
پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
سپهوند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
لزوم افزایش ظرفیت پزشکی برای جلوگیری از مهاجرت تحصیلی و خروج ارز
سپهوند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
بروکراسی طولانی باعث انصراف سرمایه‌گذاران از تولید برق خورشیدی می‌شود
سپهوند در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
باید ۱۰ هزارمگاوات برق خورشیدی تا پیک امسال وارد سیکل شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مجلس را تعطیل کنید تا ملت زندگی کنند
۰
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۵۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ده سال مملکت تو فشار وگرونی وتحریم صد برابر هول دادین بس نیست مطمئنا به نفع افراد خاص هست تا ملت
۱
۴
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
یه برجام دیگه
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آمریکا خارج از تمامی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی ایران را تحریم کرده و با تصویب و عضویت ایران در FATF هیچ دردی را از ایران دوا نخواهد کرد ، چرا که تمامی کشورها و موسسات مالی و پولی دنیا از ترس آمریکا با ایران روابط ایجاد نمی کنند

و اما در آخر اگر این مزایایی را ذکر کردند ،بعد از تصویب ایران ، محقق نشد
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اینها برای محدود کردن سپاه پاسداران و جبهه مقاومته
۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
این دروغه مگه تا به حال که این معاهده ها تصویب نشده بودن با روسیه و چین مبادلات نداشتیم؟ اگه منظورتون از کشور های دوست ! ترکیه و اعرابن اون بحث دیگست
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا مرگ بر اسراییل مرگ بر منافق
اینهمه شهید دادیم
آخر این داستان هم مثل برجام
۴
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۲۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ما که میدونیم تمام فکر و ذکرتون اینه راحت تر واسه آقا زاده‌هاتون پول بفرستید اروپا و امریکا حتی به قیمت لو رفتن شبکه های دور زدت تحریم و سخت تر شدن زندگی مردم. مگه اون برجام لعنتی چه گلی به سرمون زد که این معاهدات بزنن؟ نرخ ارز رو کنترل کنید ارزش پول ملی رو برگردونید جای گفتن این اباطیل.
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اینایی که سازمخالف با این معاهدات رو به سینه میزنن دارن سیاه نمایی میکنن مثلا میگن اگه این معاهدات را بپذیریم هم ازلیست سیاه خارج نمیشیم.بله درسته ولی بدون پذیرفتن از اینم بدبخت ترمیشیم.برای خروج از لیست سیاه چندتا شرط دیگه هم هست که باید دارا باشیم.مثل این مثال که طرف بگه اگه گواهینامه بگیرم میتونم رانندگی کنم؟ولی گواهینامه گرفتی اگه اعتیاد داشتی نمیتونی.
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
بدبختی شما از نادانی و بی خردیتونه
Romania
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
، در پوچ بودن ادعای اصول گرا ها همین بس که روسیه با این تشکیلات عضو این سازمانه ،اونا نمیفهمند یعنی شما میفهمید
۱۲
۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مخالفن درست می‌گویند وموافقان به فکر پول‌های فریز شده خود در غرب هستند
۷
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
هو ش م صنو_عی چخبر؟
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اگر ازپیوستن به fatf جلوگیری می‌کنند حق با آنهاست . چون معلوم شد که در طول این ۱۰ سال و برنامه های برجامی همان ها درست می گفتند .
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
آم ریکا چه خبر؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
تریبون دارانی که هیچ جایگاهی درافکارعمومی ندارند.
۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
چرا مردم رو میخواین گول بزنید؟ با پالرمو و CFT هم ما از لیست سیاه بیرون نمیایم و تغییری به حالمون نمیکنه.
بارها خود دولت اعلام کرده در صورت تصویب و پیوستن به این معاهدات هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه وجود نداره
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سلطان
۱۰:۱۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
کو گوش شنوا و چشم بینا...
هم عضوش میشید و هم تا اخرین بند و قانونش اجرا میکنید بعد هم میشینید تا اونا اعلام کنن ایران تا بیخ معاهده رو رفته و تایید‬.
هیچی بعدش هم بست بشینید در خونه ی اروپا و امریکا تا تحربما رو بردارن. اونا هم برنمیدارن و ایقدر معطلتون میکنن تا دورتون تموم بشه
بعدش هم بیاید از ملت بزرگ و صبور تعریف و تمجید کنید (مرحله ماست مالی و پاک کردن ذهنها)
اخر سر هم تقصیر گردن بقیه و نداشتن اختیارات کافی
.
خلاص
مثل ادوار گذشته
۲
۱۵
پاسخ دادن
۱۲
استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم‌الشیخ؛ با حمله‌کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
طرح دوفوریتی مخالفان FATF برای جلوگیری از عضویت در آن/ بدون پالرمو و CFT با کشورهای دوست هم نمی‌توان معامله کرد
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند
تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه
مقا‌ومت محدود به زمان خاصی نیست/ حکومت بر دل‌ها بزرگترین دستاورد مقاومت است
عارف: به دنبال کنار گذاشتن تحریم‌ها هستیم/ دولت از دخالت در بازار ناراحت است
پزشکیان: استان‌ها سهم خود از انرژی را هوشمندانه مدیریت کنند
آخرین اخبار
پزشکیان: استان‌ها سهم خود از انرژی را هوشمندانه مدیریت کنند
عارف: به دنبال کنار گذاشتن تحریم‌ها هستیم/ دولت از دخالت در بازار ناراحت است
مقا‌ومت محدود به زمان خاصی نیست/ حکومت بر دل‌ها بزرگترین دستاورد مقاومت است
رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه‌ای نسبت به «پالرمو و CFT» نداشته‌اند
تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه
استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم‌الشیخ؛ با حمله‌کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم
طرح دوفوریتی مخالفان FATF برای جلوگیری از عضویت در آن/ بدون پالرمو و CFT با کشورهای دوست هم نمی‌توان معامله کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود